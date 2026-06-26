Volkswagen планирует закрыть четыре завода и уволить 100 тысяч человек

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG рассматривает возможность сокращения до 100 000 рабочих мест и закрытия нескольких заводов. Такие радикальные планы представил генеральный директор компании Оливер Блум с целью повышения конкурентоспособности крупнейшего автопроизводителя Европы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

В концерне, который владеет брендами Porsche и Audi, работает около 657 000 человек. Новая стратегия Блюме предусматривает удвоение ранее запланированных сокращений, уменьшение общих затрат на 11 миллиардов евро до конца текущего десятилетия, а также закрытие четырех заводов в Германии в среднесрочной перспективе. Под закрытие могут попасть завод Audi в Неккарзульме, а также площадки в Ганновере, Цвикау и Эмдене.

Кроме того, генеральный директор рассматривает возможность обособления заводов по производству компонентов и одноименного бренда VW, долгое время имеющего низкую доходность. Реструктуризация проходит на фоне американских тарифов, слабых продаж в Китае и роста конкуренции в Европе со стороны BYD и Stellantis. Спикер Volkswagen подтвердил, что компания нуждается в глубоких изменениях, однако отказался комментировать детали плана.

Сопротивление профсоюзам и первые шаги оптимизации

Планы руководства компании сразу столкнулись с критикой и сопротивлением со стороны рабочих.

Протест рабочих: производственный совет концерна и профсоюз IG Metall выступили с совместным заявлением против сокращений, пообещав сопротивляться. Проведение увольнений в компании осложняется тем, что представители работников и власти земли Нижняя Саксония имеют блокирующее большинство в наблюдательном совете.

Уже введены меры: Volkswagen уже договорился об увольнении 28 000 работников в рамках предварительного плана по сокращению 50 000 мест к 2030 году. Концерн также уменьшил свои производственные мощности с 12 миллионов автомобилей в год до 9 миллионов и продал 51% акций производящей морские двигатели компании Everllence для привлечения средств.

Напомним, ранее сообщалось, что существование Volkswagen под угрозой. Кризис в крупнейшем автомобильном концерне Европы оказался глубже, чем ожидалось, и большинство высшего руководства немецкого гиганта признают, что текущее финансовое и рыночное положение предприятия ставит под удар будущее всего производства.