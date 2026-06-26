Volkswagen планує закрити чотири заводи та звільнити 100 тисяч людей

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG розглядає можливість скорочення до 100 000 робочих місць та закриття кількох заводів. Такі радикальні плани представив генеральний директор компанії Олівер Блюме з метою підвищення конкурентоспроможності найбільшого автовиробника Європи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Наразі у концерні, який володіє брендами Porsche та Audi, працює близько 657 000 людей. Нова стратегія Блюме передбачає подвоєння раніше запланованих скорочень, зменшення загальних витрат на 11 мільярдів євро до кінця цього десятиліття, а також закриття чотирьох заводів у Німеччині в середньостроковій перспективі. Під закриття можуть потрапити завод Audi в Неккарзульмі, а також майданчики у Ганновері, Цвікау та Емдені.

Крім того, генеральний директор розглядає можливість відокремлення заводів із виробництва компонентів та однойменного бренду VW, який тривалий час має низьку прибутковість. Реструктуризація відбувається на тлі американських тарифів, слабких продажів у Китаї та зростання конкуренції в Європі з боку BYD і Stellantis. Речник Volkswagen підтвердив, що компанія потребує глибоких змін, проте відмовився коментувати деталі плану.

Спротив профспілок та перші кроки оптимізації

Плани керівництва компанії одразу наштовхнулися на критику та опір з боку робітників.

Протест робітників: виробнича рада концерну та профспілка IG Metall виступили зі спільною заявою проти скорочень, пообіцявши чинити опір. Проведення звільнень у компанії ускладнюється тим, що представники працівників та влада землі Нижня Саксонія мають блокуючу більшість у наглядовій раді.

Уже впроваджені заходи: наразі Volkswagen уже домовився про звільнення 28 000 працівників у межах попереднього плану зі скорочення 50 000 місць до 2030 року. Концерн також зменшив свої виробничі потужності з 12 мільйонів автомобілів на рік до 9 мільйонів та продав 51% акцій компанії Everllence, що виробляє морські двигуни, задля залучення коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що існування Volkswagen під загрозою. Криза у найбільшому автомобільному концерні Європи виявилася глибшою, ніж очікувалося, і більшість вищого керівництва німецького гіганта визнає, що поточне фінансове та ринкове становище підприємства ставить під удар майбутнє всього виробництва.