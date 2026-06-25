Volkswagen продасть свій завод двигунів за 7,4 мільярда євро

Автомобільний концерн Volkswagen погодився продати 51% акцій свого підприємства Everllence, яке займається виробництвом великих дизельних двигунів. Покупцем стала американська інвестиційна компанія Bain Capital, а загальна сума угоди складе близько 7,4 мільярда євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Для німецького автогіганта цей продаж став способом терміново залучити гроші на тлі глибокої кризи та серйозних скорочень у своєму основному автомобільному бізнесі. За умовами угоди, Volkswagen у найближчі роки залишатиметься великим співвласником підприємства та збереже за собою 49% акцій.

Компанія Everllence, яка до червня 2025 року мала назву MAN Energy Solutions, виготовляє масивні двигуни для морських суден та великі генератори. Керівництво Volkswagen зазначило, що зміна власника дозволить підрозділу швидше розвиватися на нових перспективних ринках, зокрема постачати енергетичне обладнання для дата-центрів штучного інтелекту.

Усі заводи компанії в Німеччині гарантовано продовжать роботу щонайменше до кінця 2030 року під новим керівництвом, а примусові звільнення працівників на цей період повністю заборонені. Офіційно закрити угоду та пройти перевірки регуляторів планують до кінця цього року.

Пошук грошей для подолання збитків

Генеральний директор концерну Олівер Блуме наголосив, що цей крок допоможе компанії суттєво зміцнити своє фінансове становище. Зараз Volkswagen активно переглядає свій портфель активів, щоб зменшити борги та вийти зі скрутного фінансового становища.

За право викупити завод Everllence змагалися кілька великих світових фондів. Bain Capital вдалося обійти конкурентів навіть попри те, що один із фондів об'єднався для спільної заявки з головними акціонерами самого Volkswagen — родиною Порше та державним фондом Катару.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що існування компанії Volkswagen опинилося під загрозою. Криза в найбільшому автомобільному концерні Європи виявилася значно глибшою, ніж вважалося раніше, через що вище керівництво німецького гіганта змушене йти на безпрецедентні кроки, закривати заводи та розпродавати активи задля збереження бізнесу.