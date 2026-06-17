Існування Volkswagen під загрозою: топменеджери заявляють про критичну ситуацію

Криза в найбільшому автомобільному концерні Європи Volkswagen виявилася значно глибшою, ніж вважалося раніше. Більшість вищого керівництва німецького гіганта визнає, що поточне становище підприємства ставить під загрозу саме його існування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати внутрішнього опитування компанії, які оприлюднило німецьке видання manager magazin.

Volkswagen наразі є другим за величиною автовиробником у світі, проте він почав суттєво відставати від лідера ринку — японської Toyota. Традиційна бізнес-модель, яка десятиліттями забезпечувала успіх німецького бренду, повністю втратила ефективність у нинішніх реаліях.

Як наслідок, за підсумками 2025 року чистий прибуток концерну обвалився приблизно на 44% — до 6,9 мільярда євро (проти 12,4 мільярда євро роком раніше), а також впали загальні обсяги виторгу.

Анонімне опитування та радикальна зміна курсу

Під час таємного анонімного анкетування, в якому взяли участь члени правління та наглядової ради компанії, виявилися панічні настрої серед керівництва:

Шестеро з дев'яти опитаних топменеджерів прямо оцінили поточну ситуацію як таку, що "становить загрозу існуванню компанії".

Решта троє керівників назвали стан справ "напруженим".

Варіант відповіді "безпроблемна" не обрав жоден із представників вищого ешелону.

Всі без винятку топменеджери виступили за негайне та радикальне переглядання стратегічного курсу. Крім того, керівники вкрай жорстко розкритикували поточну політику бренду на ключових світових ринках — у Китаї та Північній Америці, де позиції німців слабшають.

Закриття заводів та ставка на дешеві авто

Для порятунку бізнесу група розглядає безпрецедентні заходи. У березні 2026 року Volkswagen Group офіційно оголосила про плани скоротити до 50 000 робочих місць на своїх підприємствах у Німеччині до 2030 року. Ба більше, один із ключових заводів концерну в Європі можуть взагалі повністю перепрофілювати, зупинивши там традиційне автомобільне виробництво вперше за 88 років історії бренду.

Генеральний директор компанії Олівер Блуме наголосив, що для подолання кризи Volkswagen зобов'язаний терміново змінити продуктовий фокус. Пріоритетом має стати випуск машин із суттєво покращеним програмним забезпеченням та нижчим для європейців цінником. Як приклад нової стратегії він навів майбутній Cupra Raval із запланованою вартістю близько 25 000 євро, який, за задумом розробників, має повернути інтерес та масову довіру покупців.

Нагадаємо, раніше власники Volkswagen вимагали термінових реформ через падіння прибутків. Керуючі родини акціонерів німецького автовиробника посилили тиск на менеджмент, вимагаючи негайної перебудови бізнес-моделі через фінансові втрати їхнього спільного холдингу у першому кварталі.