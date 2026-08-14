Імпорт бітуму в Україну впав на понад 20%: хто головні постачальники

Імпорт бітуму в Україну у липні становив 44,5 тис. тонн, що на 21% менше за показник червня. Проте це на 17% більше, ніж у липні минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Enkorr.

Загалом за сім місяців в Україну імпортували 189 тис. тонн бітуму — це у 2,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Країни-постачальники

Головними напрямками імпорту залишаються Румунія, Литва та Польща.

Найбільшим постачальником у липні була Румунія, звідки надійшло 14,7 тис. тонн бітуму, що на 38% менше за червневий обсяг. Основні постачальники з цього напрямку:

Vitaro Energy (8,9 тис. тонн);

Guven Asfalt (2,7 тис. тонн);

Socar (2 тис. тонн).

Литва скоротила постачання бітуму виробництва Orlen Lietuva на третину — до 12,3 тис. тонн.

Імпорт із Польщі зріс з 8,8 тис. тонн до 9,4 тис. тонн. Польський виробник Orlen збільшив відвантаження з 3,2 тис. тонн до 5,1 тис. тонн, а група Unimot скоротила постачання з 4,4 тис. тонн до 3,6 тис. тонн.

Імпорт із Греції у липні зріс на 23%. Танкер 3B Destiny доставив до порту "Ізмаїл" 6,5 тис. тонн бітуму Bitumen 70/100 від виробника Motor Oil (Hellas).

Найбільше зростання показала Болгарія: у липні звідти надійшло 1,6 тис. тонн бітуму проти 48 тонн у червні. Основний обсяг у 1,2 тис. тонн відвантажила компанія LotusOil Trade.

Українські імпортери

У липні закупівлі бітуму здійснювали 25 компаній проти 29 у червні. На першу трійку імпортерів припало 76% обсягу:

"АТ Енерго Трейд" (16,6 тис. тонн);

"Агродон Трейд" (15,3 тис. тонн);

"Мартін Трейд" (2 тис. тонн);

"Алеко" (1,5 тис. тонн);

ТДВ ШРБУ №88 (1,4 тис. тонн);

"Титан Трейд" (1,3 тис. тонн).

Нагадаємо, за підсумками травня імпорт бітуму в Україну збільшився в півтора раза порівняно з попереднім місяцем і становив 38,1 тис. т. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги зросли у п’ять разів.