Імпорт бітуму в Україну зріс у чотири рази на тлі масштабних ремонтів дорожнього покриття

За підсумками квітня обсяги імпорту бітуму в Україну становили 25,7 тисячі тонн. Цей показник більш ніж у 4 рази перевищує результати аналогічного періоду минулого року та на 32% більший за обсяги березня

За даними Консалтингової групи "А-95", за чотири місяці загальні поставки матеріалу зросли з 13,5 тисячі тонн до 50,3 тисячі тонн. Кратне збільшення обсягів зумовлено зростанням попиту під час сезону дорожніх робіт.

Минула зима характеризувалася сильними морозами, значними температурними перепадами та рясними опадами, що призвело до сильнішого ніж зазвичай пошкодження дорожнього покриття.

Реагуючи на ситуацію, на початку березня український уряд виділив 12,6 мільярда гривень на капітальний та ямковий ремонти дорожнього покриття загальною площею 3,5 мільйона квадратних метрів. Ремонтні роботи проводитимуться в два етапи — до червня і до жовтня.

У квітні бітум постачався з трьох країн. Найбільші обсяги надійшли з Литви, минулого місяця з цього напрямку компанії привезли 11,2 тисячі тонн продукту виробництва ORLEN Lietuva. З невеликим відривом слідує Румунія, в квітні з цього напрямку було доставлено 11,1 тисячі тонн. Основні обсяги постачали компанії Vitaro Energy, Bitholder і Rinaco Trade. Решту обсягів, 3,4 тисячі тонн, забезпечили польські компанії. Зокрема ORLEN поставив 1,6 тисячі тонн, а бітумний підрозділ Unimot — 1,1 тисячі тонн.

Загалом з початку року з Литви надійшло 23,7 тисячі тонн, з Румунії — 19 тисячі тонн, з Польщі — 7,4 тисячі тонн матеріалу.

Нагадаємо, за 2025 рік обсяги імпорту бітуму в Україну становили 190 тис. тонн. Якщо порівняти ці цифри з попереднім 2024 роком, то постачання зросли у 2,4 раза.