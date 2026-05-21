Импорт битума в Украину вырос в четыре раза на фоне масштабных ремонтов дорожного покрытия

По итогам апреля объемы импорта битума в Украину составили 25,7 тысяч тонн. Этот показатель более чем в 4 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года и на 32% больше объемов марта

По данным Консалтинговой группы "А-95", за четыре месяца общие поставки материала выросли с 13,5 тысяч тонн до 50,3 тысяч тонн. Кратное увеличение объемов обусловлено ростом спроса в сезон дорожных работ.

Прошлая зима характеризовалась сильными морозами, значительными температурными перепадами и обильными осадками, что привело к более сильному, чем обычно, повреждению дорожного покрытия.

Реагируя на ситуацию, в начале марта украинское правительство выделило 12,6 миллиарда гривен на капитальный и ямочный ремонт дорожного покрытия общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. Ремонтные работы будут проводиться в два этапа – до июня и до октября.

В апреле битум поставлялся из трех стран. Наибольшие объемы поступили из Литвы, в прошлом месяце по этому направлению компании привезли 11,2 тысячи тонн продукта производства ORLEN Lietuva. С небольшим отрывом следует Румыния, в апреле по этому направлению было доставлено 11,1 тысячи тонн. Основные объемы снабжали компании Vitaro Energy, Bitholder и Rinaco Trade. Остальные объемы, 3,4 тысячи тонн, обеспечили польские компании. В частности, ORLEN поставил 1,6 тысячи тонн, а битумное подразделение Unimot — 1,1 тысячи тонн.

Всего с начала года из Литвы поступило 23,7 тысяч тонн, из Румынии — 19 тысяч тонн, из Польши — 7,4 тысяч тонн материала.

Напомним, за 2025 год объем импорта битума в Украину составил 190 тыс. тонн. Если сравнить эти цифры с предыдущим 2024 годом, то поставки выросли в 2,4 раза.

Татьяна Ковальчук