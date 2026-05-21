Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,60

51,44

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Война в Иране разгоняет инфляцию в ЕС: чего ждать странам Европы

Еврокомиссия
Брюссель существенно ухудшил экономические ожидания / Depositphotos

Еврокомиссия снизила прогнозы для самых крупных экономик ЕС. Цены на нефть и газ давят на бюджеты, а Брюссель предупреждает о падении ВВП и резком росте инфляции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Падение ВВП и взлет инфляции

Брюссель существенно ухудшил экономические ожидания. В настоящее время еврокомиссия прогнозирует, что рост в валютной зоне из 21 страны составит всего 0,9% в текущем году.

Для сравнения, в 2025 году этот показатель равнялся 1,4%, а в предыдущем ноябрьском прогнозе ожидалось 1,2%.

Прогноз роста ВВП на 2027 год также снижен – до 1,2% вместо ранее оцененных 1,4%.

В то же время, инфляция в еврозоне в этом году, по прогнозам, вырастет до 3%. Это значительно выше прошлогодних 2,1% и предыдущий ожидаемый показатель в 1,9%.

Энергетический шок

Война США и Израиля против Ирана спровоцировала резкий рост цен на нефть и газ, а также нарушила мировые цепочки поставок других товаров. Это увеличило расходы европейской промышленности и домохозяйств, заставив правительства тратить средства на защиту своих экономик.

Ситуация усугубила давние проблемы блока с восстановлением стагнирующего роста и улучшением конкурентоспособности на фоне торговых тарифов США и давления со стороны Китая.

"Конфликт на Ближнем Востоке повлек серьезный энергетический шок, что стало еще одним испытанием для Европы, которая ориентируется в и без того нестабильной геополитической и торговой среде", - заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Стагнация лидеров и падение Ирландии

В четверг комиссия снизила ожидания по росту по всему блоку:

  • Германия (наибольшая экономика) вырастет всего на 0,6% вместо прогнозируемых в ноябре 1,2%.
  • Италия — перспективы ухудшены до 0,5% (было 0,8%).
  • Франция – темпы роста снижены до 0,8% (было 0,9%).
  • Ирландия станет единственной экономикой ЕС, которая сократится в этом году - ее падение составит 1,2% (ранее ожидался незначительный рост).

Война в Иране стала уже третьим экономическим шоком для ЕС за последние шесть лет после пандемии Covid-19 и полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Из-за необходимости бюджетных вливаний для поддержки экономики, по данным Комиссии, соотношение долга еврозоны к ВВП в этом году вырастет до 90,2% (против 88,7% в 2025 году), а в 2027 году достигнет 91,2%.

Напомним, несмотря на резкий рост оптовых цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, европейские   потребители не спешат сокращать использование топлива. Признаков массового падения спроса в регионе практически не зафиксировано.

Европейские правительства быстро вернулись к налоговым льготам, что смягчает влияние оптовых цен на расходы конечного потребителя.

Автор:
Татьяна Бессараб