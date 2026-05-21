Война в Иране разгоняет инфляцию в ЕС: чего ждать странам Европы

Еврокомиссия снизила прогнозы для самых крупных экономик ЕС. Цены на нефть и газ давят на бюджеты, а Брюссель предупреждает о падении ВВП и резком росте инфляции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

Падение ВВП и взлет инфляции

Брюссель существенно ухудшил экономические ожидания. В настоящее время еврокомиссия прогнозирует, что рост в валютной зоне из 21 страны составит всего 0,9% в текущем году.

Для сравнения, в 2025 году этот показатель равнялся 1,4%, а в предыдущем ноябрьском прогнозе ожидалось 1,2%.

Прогноз роста ВВП на 2027 год также снижен – до 1,2% вместо ранее оцененных 1,4%.

В то же время, инфляция в еврозоне в этом году, по прогнозам, вырастет до 3%. Это значительно выше прошлогодних 2,1% и предыдущий ожидаемый показатель в 1,9%.

Энергетический шок

Война США и Израиля против Ирана спровоцировала резкий рост цен на нефть и газ, а также нарушила мировые цепочки поставок других товаров. Это увеличило расходы европейской промышленности и домохозяйств, заставив правительства тратить средства на защиту своих экономик.

Ситуация усугубила давние проблемы блока с восстановлением стагнирующего роста и улучшением конкурентоспособности на фоне торговых тарифов США и давления со стороны Китая.

"Конфликт на Ближнем Востоке повлек серьезный энергетический шок, что стало еще одним испытанием для Европы, которая ориентируется в и без того нестабильной геополитической и торговой среде", - заявил комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Стагнация лидеров и падение Ирландии

В четверг комиссия снизила ожидания по росту по всему блоку:

Германия (наибольшая экономика) вырастет всего на 0,6% вместо прогнозируемых в ноябре 1,2%.

(наибольшая экономика) вырастет всего на 0,6% вместо прогнозируемых в ноябре 1,2%. Италия — перспективы ухудшены до 0,5% (было 0,8%).

— перспективы ухудшены до 0,5% (было 0,8%). Франция – темпы роста снижены до 0,8% (было 0,9%).

– темпы роста снижены до 0,8% (было 0,9%). Ирландия станет единственной экономикой ЕС, которая сократится в этом году - ее падение составит 1,2% (ранее ожидался незначительный рост).

Война в Иране стала уже третьим экономическим шоком для ЕС за последние шесть лет после пандемии Covid-19 и полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Из-за необходимости бюджетных вливаний для поддержки экономики, по данным Комиссии, соотношение долга еврозоны к ВВП в этом году вырастет до 90,2% (против 88,7% в 2025 году), а в 2027 году достигнет 91,2%.

Напомним, несмотря на резкий рост оптовых цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, европейские потребители не спешат сокращать использование топлива. Признаков массового падения спроса в регионе практически не зафиксировано.

Европейские правительства быстро вернулись к налоговым льготам, что смягчает влияние оптовых цен на расходы конечного потребителя.