Более 2000 транспортных компаний в Украине имеют статус "важных для экономики": кто пополнил список

грузовики
Еще 32 автотранспортные компании получили и подтвердили статус "важных" для экономики / Freepik

Число субъектов хозяйствования автомобильного транспорта со статусом "важных для национальной экономики" достигло 2020 компаний. По результатам последнего заседания профильной Комиссии, в этот список внесли еще 12 новых предприятий, а 20 организаций успешно подтвердили свой статус.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

В официальный список добавлено 12 новых компаний:

  • ООО "Мейт Транс";
  • ООО "Север Трак";
  • ООО "Автотренд-Логистик";
  • ООО ЖБОТО "Компаньон";
  • ООО "Транс-Мега";
  • ООО "Укр-Авто-Лес";
  • ООО "Антрай";
  • ООО "М-Трак Логистик";
  • ООО "Динаро";
  • ООО "Карпий Транс";
  • ООО "Аккад";
  • ООО "Бас Трансферс".

Свой ранее полученный статус успешно подтвердили 20 компаний:

  • ООО "Лом Транс";
  • ООО "Автотрейд Тернополь";
  • ООО "В ИП Авто Транс";
  • ООО "Транс-Легион Украина";
  • ООО "Керамоцентр-В";
  • ООО "Вектор Топ Транс";
  • ООО "А ДР Евро Транс";
  • ЧАО "Автобаза №1";
  • ООО "Солид-Р";
  • ООО "Профиб Украина";
  • ООО "Звам Транс";
  • ООО "Отим Транс";
  • ООО "Карстронг";
  • ЧП "Виктор-Ком Импекс";
  • ООО "В В- Атлант";
  • ЧП "Микс";
  • ООО "Каптранс";
  • ООО "Мудрена Авто";
  • ООО "Матони";
  • ЧП "Корунд-С".

Ознакомиться с полными текстами приказов о решениях заседаний Комиссии граждане и представители бизнеса могут на официальном сайте Укртрансбезопасности. Очередное заседание уполномоченного органа намечено на 28 мая 2026 года.

Напомним, 16 апреля 2026 года 25 новых компаний получили статус "важных " для экономики, а 9 субъектов хозяйствования его подтвердили.

Автор:
Татьяна Ковальчук