Более 2000 транспортных компаний в Украине имеют статус "важных для экономики": кто пополнил список
Число субъектов хозяйствования автомобильного транспорта со статусом "важных для национальной экономики" достигло 2020 компаний. По результатам последнего заседания профильной Комиссии, в этот список внесли еще 12 новых предприятий, а 20 организаций успешно подтвердили свой статус.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
В официальный список добавлено 12 новых компаний:
- ООО "Мейт Транс";
- ООО "Север Трак";
- ООО "Автотренд-Логистик";
- ООО ЖБОТО "Компаньон";
- ООО "Транс-Мега";
- ООО "Укр-Авто-Лес";
- ООО "Антрай";
- ООО "М-Трак Логистик";
- ООО "Динаро";
- ООО "Карпий Транс";
- ООО "Аккад";
- ООО "Бас Трансферс".
Свой ранее полученный статус успешно подтвердили 20 компаний:
- ООО "Лом Транс";
- ООО "Автотрейд Тернополь";
- ООО "В ИП Авто Транс";
- ООО "Транс-Легион Украина";
- ООО "Керамоцентр-В";
- ООО "Вектор Топ Транс";
- ООО "А ДР Евро Транс";
- ЧАО "Автобаза №1";
- ООО "Солид-Р";
- ООО "Профиб Украина";
- ООО "Звам Транс";
- ООО "Отим Транс";
- ООО "Карстронг";
- ЧП "Виктор-Ком Импекс";
- ООО "В В- Атлант";
- ЧП "Микс";
- ООО "Каптранс";
- ООО "Мудрена Авто";
- ООО "Матони";
- ЧП "Корунд-С".
Ознакомиться с полными текстами приказов о решениях заседаний Комиссии граждане и представители бизнеса могут на официальном сайте Укртрансбезопасности. Очередное заседание уполномоченного органа намечено на 28 мая 2026 года.
Напомним, 16 апреля 2026 года 25 новых компаний получили статус "важных " для экономики, а 9 субъектов хозяйствования его подтвердили.