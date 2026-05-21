Более 2000 транспортных компаний в Украине имеют статус "важных для экономики": кто пополнил список

Число субъектов хозяйствования автомобильного транспорта со статусом "важных для национальной экономики" достигло 2020 компаний. По результатам последнего заседания профильной Комиссии, в этот список внесли еще 12 новых предприятий, а 20 организаций успешно подтвердили свой статус.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

В официальный список добавлено 12 новых компаний:

ООО "Мейт Транс";

ООО "Север Трак";

ООО "Автотренд-Логистик";

ООО ЖБОТО "Компаньон";

ООО "Транс-Мега";

ООО "Укр-Авто-Лес";

ООО "Антрай";

ООО "М-Трак Логистик";

ООО "Динаро";

ООО "Карпий Транс";

ООО "Аккад";

ООО "Бас Трансферс".

Свой ранее полученный статус успешно подтвердили 20 компаний:

ООО "Лом Транс";

ООО "Автотрейд Тернополь";

ООО "В ИП Авто Транс";

ООО "Транс-Легион Украина";

ООО "Керамоцентр-В";

ООО "Вектор Топ Транс";

ООО "А ДР Евро Транс";

ЧАО "Автобаза №1";

ООО "Солид-Р";

ООО "Профиб Украина";

ООО "Звам Транс";

ООО "Отим Транс";

ООО "Карстронг";

ЧП "Виктор-Ком Импекс";

ООО "В В- Атлант";

ЧП "Микс";

ООО "Каптранс";

ООО "Мудрена Авто";

ООО "Матони";

ЧП "Корунд-С".

Ознакомиться с полными текстами приказов о решениях заседаний Комиссии граждане и представители бизнеса могут на официальном сайте Укртрансбезопасности. Очередное заседание уполномоченного органа намечено на 28 мая 2026 года.

Напомним, 16 апреля 2026 года 25 новых компаний получили статус "важных " для экономики, а 9 субъектов хозяйствования его подтвердили.