Список стратегически важных перевозчиков Украины обновлен: кто получил статус "критических"
26 марта состоялось заседание Комиссии, определяющей предприятия автомобильной отрасли, имеющие важное значение для национальной экономики согласно критериям Приказа № 50. По результатам рассмотрения статус "критичности" получили 17 новых компаний, а еще 28 субъектов хозяйствования подтвердили его соответствие.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба "Укртрансбезопасности".
К перечню по решению Комиссии добавлено:
- ООО "Кипер Транс";
- ООО "Круиз Транс";
- ООО "ПК-Авто";
- ООО "Скрипник Транс";
- ООО "Виптранс Логистик";
- ООО "Фирма "Черниговторгсервис";
- ООО "Ко Транс";
- ООО "СМЛ Групп";
- ООО "Н-Авто";
- ООО "Транспортник-Запад";
- ООО "МЛК Транспорт";
- ООО "СТ "Галактика";
- ЧП "Авто-Партнер";
- ООО "ВРВ-Транс";
- ЧП "СПК-Карго";
- ООО "Комфорт-Д";
- ООО "Тревелбас".
Статус "важных для национальной экономики" подтвердили:
- ООО "Ласточка Транс";
- ООО "Компаж";
- ООО "Кросс ТЛС";
- ООО "СКВ Логистик";
- ООО "Рометте";
- ООО "Транс ВВ";
- ООО "Аврора Авто";
- ООО "Велес ЛТД";
- ООО "Транс-Оптима";
- ООО "Мапая-Транс";
- ООО "ОптимаТтранс-Групп";
- ООО "ОЛ Роудс";
- ООО "Мото-Транс";
- ООО "Фабер Логистик";
- ООО "Трансарт";
- ООО "Поле Транс";
- ЧП "Фирма "Нордек";
- ООО "ЛВТ Гласс Сервис";
- ООО "Квали Тек Транс";
- ООО "СГ-Трейд";
- ООО "Айвери";
- ООО "Каховрефтранс";
- ООО "Спешл Майнинг Солюшнз";
- ООО "Марко-Трансстрой";
- ЧАО "АТП 11263";
- ООО "Ава-Экспресс";
- ЧП "Лис-Авто-Транс";
- ООО "Евро Мак Тревел".
Общее количество субъектов хозяйствования, получивших соответствующий статус, составляет 1006 предприятий.
Подать заявку на получение статуса "критичности" можно через личный кабинет в системе ЕКИС "Укртрансбезопасности". Следующее рассмотрение документов и заседание Комиссии запланировано на 2 апреля 2026 года.
Напомним, 19 марта статус "важных для экономики" получил 18 новых компаний, а еще 20 предприятий официально его подтвердили.