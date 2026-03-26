Список стратегически важных перевозчиков Украины обновлен: кто получил статус "критических"

26 марта состоялось заседание Комиссии, определяющей предприятия автомобильной отрасли, имеющие важное значение для национальной экономики согласно критериям Приказа № 50. По результатам рассмотрения статус "критичности" получили 17 новых компаний, а еще 28 субъектов хозяйствования подтвердили его соответствие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба "Укртрансбезопасности".

К перечню по решению Комиссии добавлено:

ООО "Кипер Транс";

ООО "Круиз Транс";

ООО "ПК-Авто";

ООО "Скрипник Транс";

ООО "Виптранс Логистик";

ООО "Фирма "Черниговторгсервис";

ООО "Ко Транс";

ООО "СМЛ Групп";

ООО "Н-Авто";

ООО "Транспортник-Запад";

ООО "МЛК Транспорт";

ООО "СТ "Галактика";

ЧП "Авто-Партнер";

ООО "ВРВ-Транс";

ЧП "СПК-Карго";

ООО "Комфорт-Д";

ООО "Тревелбас".

Статус "важных для национальной экономики" подтвердили:

ООО "Ласточка Транс";

ООО "Компаж";

ООО "Кросс ТЛС";

ООО "СКВ Логистик";

ООО "Рометте";

ООО "Транс ВВ";

ООО "Аврора Авто";

ООО "Велес ЛТД";

ООО "Транс-Оптима";

ООО "Мапая-Транс";

ООО "ОптимаТтранс-Групп";

ООО "ОЛ Роудс";

ООО "Мото-Транс";

ООО "Фабер Логистик";

ООО "Трансарт";

ООО "Поле Транс";

ЧП "Фирма "Нордек";

ООО "ЛВТ Гласс Сервис";

ООО "Квали Тек Транс";

ООО "СГ-Трейд";

ООО "Айвери";

ООО "Каховрефтранс";

ООО "Спешл Майнинг Солюшнз";

ООО "Марко-Трансстрой";

ЧАО "АТП 11263";

ООО "Ава-Экспресс";

ЧП "Лис-Авто-Транс";

ООО "Евро Мак Тревел".

Общее количество субъектов хозяйствования, получивших соответствующий статус, составляет 1006 предприятий.

Подать заявку на получение статуса "критичности" можно через личный кабинет в системе ЕКИС "Укртрансбезопасности". Следующее рассмотрение документов и заседание Комиссии запланировано на 2 апреля 2026 года.

Напомним, 19 марта статус "важных для экономики" получил 18 новых компаний, а еще 20 предприятий официально его подтвердили.