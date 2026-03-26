Список стратегически важных перевозчиков Украины обновлен: кто получил статус "критических"

Новые транспортные компании получили статус "критических" / Freepik

26 марта состоялось заседание Комиссии, определяющей предприятия автомобильной отрасли, имеющие важное значение для национальной экономики согласно критериям Приказа № 50. По результатам рассмотрения статус "критичности" получили 17 новых компаний, а еще 28 субъектов хозяйствования подтвердили его соответствие.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба "Укртрансбезопасности".

К перечню по решению Комиссии добавлено:

  • ООО "Кипер Транс";
  • ООО "Круиз Транс";
  • ООО "ПК-Авто";
  • ООО "Скрипник Транс";
  • ООО "Виптранс Логистик";
  • ООО "Фирма "Черниговторгсервис";
  • ООО "Ко Транс";
  • ООО "СМЛ Групп";
  • ООО "Н-Авто";
  • ООО "Транспортник-Запад";
  • ООО "МЛК Транспорт";
  • ООО "СТ "Галактика";
  • ЧП "Авто-Партнер";
  • ООО "ВРВ-Транс";
  • ЧП "СПК-Карго";
  • ООО "Комфорт-Д";
  • ООО "Тревелбас".

Статус "важных для национальной экономики" подтвердили:

  • ООО "Ласточка Транс";
  • ООО "Компаж";
  • ООО "Кросс ТЛС";
  • ООО "СКВ Логистик";
  • ООО "Рометте";
  • ООО "Транс ВВ";
  • ООО "Аврора Авто";
  • ООО "Велес ЛТД";
  • ООО "Транс-Оптима";
  • ООО "Мапая-Транс";
  • ООО "ОптимаТтранс-Групп";
  • ООО "ОЛ Роудс";
  • ООО "Мото-Транс";
  • ООО "Фабер Логистик";
  • ООО "Трансарт";
  • ООО "Поле Транс";
  • ЧП "Фирма "Нордек";
  • ООО "ЛВТ Гласс Сервис";
  • ООО "Квали Тек Транс";
  • ООО "СГ-Трейд";
  • ООО "Айвери";
  • ООО "Каховрефтранс";
  • ООО "Спешл Майнинг Солюшнз";
  • ООО "Марко-Трансстрой";
  • ЧАО "АТП 11263";
  • ООО "Ава-Экспресс";
  • ЧП "Лис-Авто-Транс";
  • ООО "Евро Мак Тревел".

Общее количество субъектов хозяйствования, получивших соответствующий статус, составляет 1006 предприятий.

Подать заявку на получение статуса "критичности" можно через личный кабинет в системе ЕКИС "Укртрансбезопасности". Следующее рассмотрение документов и заседание Комиссии запланировано на 2 апреля 2026 года.

Напомним, 19 марта статус "важных для экономики" получил 18 новых компаний, а еще 20 предприятий официально его подтвердили.

Автор:
Татьяна Ковальчук