Еще 18 логистических компаний получили статус "критических" для экономики, 20 – его подтвердили: список

Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, обновила список субъектов в области автомобильного транспорта. 19 марта статус получили 18 новых компаний, а еще 20 предприятий официально его подтвердили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укртрансбезопасности".

К официальному перечню добавлены следующие предприятия:

ООО "Лео СЛ";

ООО "Экомастер Украина";

ООО "Виентранс";

ООО "Ривол-Транс";

ЧП "ОП-Транс";

ООО "Сервис Транс Групп";

ООО "ЛВ-Логистикс";

ООО "Ферримен";

ООО "Юнатек";

ООО "Юта Трак Сервис";

ООО "Баланс Транс";

ЧП "Евролайн-МВ";

ООО "Форстранс Украина";

ЧП "Прайд-1";

ЧП "Ягуар Транс";

ООО "Бас-Транс";

ООО "Везем все";

ООО "Магнат Транс ЛТД".

Помимо расширения списка новыми участниками, 20 предприятий успешно подтвердили свой статус важных для национальной экономики. Среди них:

ООО "Кумир-07";

ООО "Унгурян Транс";

ООО "Бирс Логистик";

ООО "АТП Семцов";

ООО "Костюк-Транс";

ООО "Вабус";

ЧП "Фирма "Химекс";

ООО "Шмега-Транс";

ООО "Ханенко";

ООО "Аграрий";

ООО "Агрофорс Трейд";

ЧП "Элит Транс";

ООО "Фирма Деревтехинвест";

ООО "Файно Групп";

ООО "КНХ";

ООО "Кракен Карго";

ООО "Пинчук";

ООО "Юнилоджистикс";

ООО "Прексбус";

МЧП "Деймос".

По состоянию на 19 марта 2026 года общее количество хозяйствующих субъектов, получивших статус важных для национальной экономики, составляет 989 единиц. Полные тексты приказов о решениях Комиссии опубликованы на официальном вебпортале "Укртрансбезопасности". Следующее заседание состоится 26 марта 2026 года.

Напомним, Комиссия по автомобильному транспорту 12 марта определила 13 новых транспортных компаний, отвечающих критериям важного значения для национальной экономики. Еще 22 компании подтвердили ранее предоставленный статус "критичности".