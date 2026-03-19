Ще 18 логістичних компаній отримали статус " критичних" для економіки, 20 – його підтвердили: перелік

Комісія з визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, оновила перелік суб’єктів у галузі автомобільного транспорту. 19 березня статус отримали 18 нових компаній, а ще 20 підприємств офіційно його підтвердили

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

До офіційного переліку додано такі суб'єкти господарювання:

ТОВ "Лео СЛ";

ТОВ "Екомастер Україна";

ТОВ "Вієнтранс";

ТОВ "Рівол-Транс";

ПП "ВП-Транс";

ТОВ "Сервис Транс Груп";

ТОВ "ЛВ-Логістікс";

ТОВ "Феррімен";

ТОВ "Юнатек";

ТОВ "Юта Трак Сервіс";

ТОВ "Баланс Транс";

ПП "Євролайн-МВ";

ТОВ "Форстранс Україна";

ПП "Прайд-1";

ПП "Ягуар Транс";

ТОВ "Бас-Транс";

ТОВ "Везем все";

ТОВ "Магнат Транс ЛТД".

Окрім розширення списку новими учасниками, 20 підприємств успішно підтвердили свій статус важливих для національної економіки. Серед них:

ТОВ "Кумір-07";

ТОВ "Унгурян Транс";

ТОВ "Бірс Логістик";

ТОВ "АТП Сємцов";

ТзОВ "Костюк-Транс";

ТОВ "Вабус";

ПП "Фірма "Хімекс";

ТзОВ "Шмега-Транс";

ТОВ "Ханенко";

ТОВ "Аграрій";

ТОВ "Агрофорс Трейд";

ПП "Еліт Транс";

ТОВ "Фірма Деревтехінвест";

ТОВ "Файно Груп";

ТОВ "КНХ";

ТОВ "Кракен Карго";

ТОВ "Пінчук";

ТОВ "Юнілоджістікс";

ТОВ "Прексбус";

МПП "Деймос".

Станом на 19 березня 2026 року загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки, становить 989 одиниць. Повні тексти наказів щодо рішень Комісії опубліковані на офіційному вебпорталі "Укртрансбезпеки". Наступне засідання відбудеться 26 березня 2026 року.

Нагадаємо, Комісія з питань автомобільного транспорту 12 березня визначила 13 нових транспортних компаній, що відповідають критеріям важливого значення для національної економіки. Ще 22 компанії підтвердили раніше наданий статус "критичності".