Статус "важливих" для економіки отримали ще 13 транспортних компаній, 22 – його підтвердили: перелік

Комісія з питань автомобільного транспорту 12 березня визначила 13 нових транспортних компаній, що відповідають критеріям важливого значення для національної економіки. Ще 22 компанії підтвердили раніше наданий статус "критичності".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртранспезпеки".

Всі вони відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

До переліку додано такі організації:

ТОВ "Лео Євро Транс";

ТОВ "АР-Транс Дніпро";

ТОВ "Марта Транс Захід";

ТОВ "Серафім Логістик";

ТОВ "Хімекс Логістикс";

ТОВ "Рат Транс";

ПП-фірма "Сатурн";

ТОВ "ТК Тіроль";

ПП "Сумитрансекспедиція";

АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна";

ТОВ "КВ-Автотранс";

ТОВ "Рікі Німбл Лайнс";

ТОВ "АТП-12629".

Також статус підтвердили наступні суб'єкти:

ПП "Бікор";

ТОВ "Каем";

ТОВ "Буд Агро Транс";

ТзОВ "Агросбуд";

ТОВ "Вікторіансервіс";

ТОВ "Норматранс";

ПП ТК "Глобал Вест Транс";

ТОВ "СГЛ";

ТОВ "Лідер - Транс";

ТОВ "ПТМ";

ТОВ "Київський республіканський автоцентр";

ТОВ "Край Поділля і К";

ТОВ "ТД Ден Хім";

ПП "Стас";

ПрАТ "Гьольнер Експедиція";

ТОВ "Ітранс Логістик";

ПП "Еліт Фрост Транс";

ТОВ "Гольфстрім ІСТ";

ТОВ "Інтернешнл кур’єр сервіс";

ТОВ "Прайм Тракс";

ПП "Нафтатранссервіс";

ТОВ "Грандтрансмісія".

Станом на сьогодні загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали відповідний статус, становить 915. Повні тексти наказів опубліковані на офіційному сайті "Укртрансбезпеки". Наступний розгляд заявок Комісією заплановано на 19 березня 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого статус " критичних" для економіки отримали 17 транспортних компаній.

