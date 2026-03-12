Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Готівковий курс:

USD

44,43

44,29

EUR

51,65

51,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Статус "важливих" для економіки отримали ще 13 транспортних компаній, 22 – його підтвердили: перелік

вантажівки, транспортна компанія
Нові транспортні компанії отримали статусважливих для економіки. / Shutterstock

Комісія з питань автомобільного транспорту 12 березня визначила 13 нових транспортних компаній, що відповідають критеріям важливого значення для національної економіки. Ще 22 компанії підтвердили раніше наданий статус "критичності".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртранспезпеки".

Всі вони відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

До переліку додано такі організації:

  • ТОВ "Лео Євро Транс"; 
  • ТОВ "АР-Транс Дніпро"; 
  • ТОВ "Марта Транс Захід"; 
  • ТОВ "Серафім Логістик"; 
  • ТОВ "Хімекс Логістикс"; 
  • ТОВ "Рат Транс"; 
  • ПП-фірма "Сатурн"; 
  • ТОВ "ТК Тіроль"; 
  • ПП "Сумитрансекспедиція"; 
  • АТ "ДХЛ Інтернешнл Україна"; 
  • ТОВ "КВ-Автотранс"; 
  • ТОВ "Рікі Німбл Лайнс"; 
  • ТОВ "АТП-12629".

Також статус підтвердили наступні суб'єкти:

  • ПП "Бікор"; 
  • ТОВ "Каем"; 
  • ТОВ "Буд Агро Транс"; 
  • ТзОВ "Агросбуд"; 
  • ТОВ "Вікторіансервіс";
  •  ТОВ "Норматранс"; 
  • ПП ТК "Глобал Вест Транс"; 
  • ТОВ "СГЛ"; 
  • ТОВ "Лідер - Транс"; 
  • ТОВ "ПТМ"; 
  • ТОВ "Київський республіканський автоцентр"; 
  • ТОВ "Край Поділля і К"; 
  • ТОВ "ТД Ден Хім"; 
  • ПП "Стас"; 
  • ПрАТ "Гьольнер Експедиція"; 
  • ТОВ "Ітранс Логістик"; 
  • ПП "Еліт Фрост Транс"; 
  • ТОВ "Гольфстрім ІСТ"; 
  • ТОВ "Інтернешнл кур’єр сервіс"; 
  • ТОВ "Прайм Тракс"; 
  • ПП "Нафтатранссервіс"; 
  • ТОВ "Грандтрансмісія".

Станом на сьогодні загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали відповідний статус, становить 915. Повні тексти наказів опубліковані на офіційному сайті "Укртрансбезпеки". Наступний розгляд заявок Комісією заплановано на 19 березня 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці лютого статус " критичних" для економіки отримали 17 транспортних компаній.

Автор:
Тетяна Ковальчук