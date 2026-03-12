Запланована подія 2

Статус "важных" для экономики получили еще 13 транспортных компаний, 22 – его подтвердили: список

грузовики, транспортная компания
Новые транспортные компании получили статус важных для экономики. / Shutterstock

Комиссия по автомобильному транспорту 12 марта определила 13 новых транспортных компаний, отвечающих критериям важного значения для национальной экономики. Еще 22 компании подтвердили ранее предоставленный статус "критичности".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укртрансбезопасности".

Все они отвечают Критериям, утвержденным Приказом Минразвития №50.

В список добавлены следующие организации:

  • ООО "Лео Евро Транс";
  • ООО "АР-Транс Днепр";
  • ООО "Марта Транс Запад";
  • ООО "Серафим Логистик";
  • ООО "Химекс Логистикс";
  • ООО "Рат Транс";
  • ЧП-фирма "Сатурн";
  • ООО "ТК Тироль";
  • ЧП "Сумытрансэкспедиция";
  • АО "ДХЛ Интернешнл Украина";
  • ООО "КВ-Автотранс";
  • ООО "Рики Нимбл Лайнс";
  • ООО "АТП-12629".

Также статус подтвердили следующие субъекты:

  • ЧП "Бикор";
  • ООО "Каем";
  • ООО "Строй Агро Транс";
  • ООО "Агросстрой";
  • ООО "Викториансервис";
  • ООО "Норматранс";
  • ЧП ТК "Глобал Вест Транс";
  • ООО "СГЧ";
  • ООО "Лидер – Транс";
  • ООО "ПТМ";
  • ООО "Киевский республиканский автоцентр";
  • ООО "Край Подолья и К";
  • ООО "ТД Дэн Хим";
  • ЧП "Стас";
  • ЧАО "Гельнер Экспедиция";
  • ООО "Итранс Логистик";
  • ЧП "Элит Фрост Транс";
  • ООО "Гольфстрим ИСТ";
  • ООО "Интернешнл курьер сервис";
  • ООО "Прайм Тракс";
  • ЧП "Нефтетранссервис";
  • ООО "Грандтрансмиссия".

По состоянию на сегодняшний день общее количество субъектов хозяйствования, получивших соответствующий статус, составляет 915. Полные тексты приказов опубликованы на официальном сайте "Укртрансбезопасности". Следующее рассмотрение заявок Комиссией запланировано на 19 марта 2026 года.

Напомним, в конце февраля с татусом "критических" для экономики получили 17 транспортных компаний.

Автор:
Татьяна Ковальчук