Статус "критических" для экономики получили еще 17 транспортных компаний, 14 – его подтвердили: список

26 февраля на очередном заседании Комиссии по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, было принято положительное решение по 31 компании: статус "критических" получили 17 новых компаний, 14 – его подтвердили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Эти предприятия отвечают Критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.

Компании, получившие статус впервые

В перечень внесены следующие новые автомобильной и компании:

ООО "ТК Ол-Транс";

ООО "Импорт сервис юг";

ООО "Брикерри";

ООО "Расл Транс";

ООО "Йович Транс Сервис";

ООО "Транспортная компания "Укрлогистика";

ООО "БЛГ Види Логистикс";

ООО "Галицкая оптовая компания";

ООО "Стандарт-Оил 1";

ООО "Казак-Групп";

ООО "Вайт Сервис";

ООО "Торгрупп";

ООО "Евро транс класс 1";

ООО "Укринтерэкспедиция";

ООО "Сервис-Чемпион";

ООО "МВВ-Транс";

ООО "Трансгрупп ЮА".

Предприятия, подтвердившие статус

Ранее полученный статус подтвердили следующие транспортные компании:



ООО "ТК-КИМ";

ООО "Миртранс";

ООО "АСД-Транс";

ООО "Транспортная компания "Акриор";

ООО "Автологистика";

ООО ПКФ "Молдинг";

ООО "Латтепс";

ООО "Томтранс Логистик";

ООО "БНК Транс";

ООО "Новая логистическая компания";

ООО "Экон ЛТД";

ООО "Стрельчук Транс";

ООО "Ковалев-Райт Вэй";

ООО "Элит-авто-плюс".

По состоянию на 26 февраля 2026 уже 857 субъектов хозяйствования получили статус "критических".

Приказы о решениях заседаний Комиссии публикуются на официальном сайте "Укртрансбезопасности". Следующее заседание намечено на 5 марта 2026 года. Рассмотрение документов происходит каждый четверг. К рассмотрению принимаются пакеты документов, поступивших в понедельник включительно.

Напомним, 18 февраля статус "важных для экономики" получили 16 новых компаний, а еще 13 предприятий официально подтвердили соответствие критериям.