Статус "критических" для экономики получили еще 17 транспортных компаний, 14 – его подтвердили: список

грузовики, водитель
Еще 31 транспортная компания получила статус "критичности". / Freepik

26 февраля на очередном заседании Комиссии по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, было принято положительное решение по 31 компании: статус "критических" получили 17 новых компаний, 14 – его подтвердили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Эти предприятия отвечают Критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.

Компании, получившие статус впервые

В перечень внесены следующие новые автомобильной и компании:

  • ООО "ТК Ол-Транс";
  • ООО "Импорт сервис юг";
  • ООО "Брикерри";
  • ООО "Расл Транс";
  • ООО "Йович Транс Сервис";
  • ООО "Транспортная компания "Укрлогистика";
  • ООО "БЛГ Види Логистикс";
  • ООО "Галицкая оптовая компания";
  • ООО "Стандарт-Оил 1";
  • ООО "Казак-Групп";
  • ООО "Вайт Сервис";
  • ООО "Торгрупп";
  • ООО "Евро транс класс 1";
  • ООО "Укринтерэкспедиция";
  • ООО "Сервис-Чемпион";
  • ООО "МВВ-Транс";
  • ООО "Трансгрупп ЮА".

Предприятия, подтвердившие статус

Ранее полученный статус подтвердили следующие транспортные компании:

  • ООО "ТК-КИМ";
  • ООО "Миртранс";
  • ООО "АСД-Транс";
  • ООО "Транспортная компания "Акриор";
  • ООО "Автологистика";
  • ООО ПКФ "Молдинг";
  • ООО "Латтепс";
  • ООО "Томтранс Логистик";
  • ООО "БНК Транс";
  • ООО "Новая логистическая компания";
  • ООО "Экон ЛТД";
  • ООО "Стрельчук Транс";
  • ООО "Ковалев-Райт Вэй";
  • ООО "Элит-авто-плюс".

По состоянию на 26 февраля 2026 уже 857 субъектов хозяйствования получили статус "критических".

Приказы о решениях заседаний Комиссии публикуются на официальном сайте "Укртрансбезопасности". Следующее заседание намечено на 5 марта 2026 года. Рассмотрение документов происходит каждый четверг. К рассмотрению принимаются пакеты документов, поступивших в понедельник включительно.

Напомним, 18 февраля статус "важных для экономики" получили 16 новых компаний, а еще 13 предприятий официально подтвердили соответствие критериям.

Автор:
Татьяна Ковальчук