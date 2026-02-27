- Категория
Статус "критических" для экономики получили еще 17 транспортных компаний, 14 – его подтвердили: список
26 февраля на очередном заседании Комиссии по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, было принято положительное решение по 31 компании: статус "критических" получили 17 новых компаний, 14 – его подтвердили.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Эти предприятия отвечают Критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.
Компании, получившие статус впервые
В перечень внесены следующие новые автомобильной и компании:
- ООО "ТК Ол-Транс";
- ООО "Импорт сервис юг";
- ООО "Брикерри";
- ООО "Расл Транс";
- ООО "Йович Транс Сервис";
- ООО "Транспортная компания "Укрлогистика";
- ООО "БЛГ Види Логистикс";
- ООО "Галицкая оптовая компания";
- ООО "Стандарт-Оил 1";
- ООО "Казак-Групп";
- ООО "Вайт Сервис";
- ООО "Торгрупп";
- ООО "Евро транс класс 1";
- ООО "Укринтерэкспедиция";
- ООО "Сервис-Чемпион";
- ООО "МВВ-Транс";
- ООО "Трансгрупп ЮА".
Предприятия, подтвердившие статус
Ранее полученный статус подтвердили следующие транспортные компании:
- ООО "ТК-КИМ";
- ООО "Миртранс";
- ООО "АСД-Транс";
- ООО "Транспортная компания "Акриор";
- ООО "Автологистика";
- ООО ПКФ "Молдинг";
- ООО "Латтепс";
- ООО "Томтранс Логистик";
- ООО "БНК Транс";
- ООО "Новая логистическая компания";
- ООО "Экон ЛТД";
- ООО "Стрельчук Транс";
- ООО "Ковалев-Райт Вэй";
- ООО "Элит-авто-плюс".
По состоянию на 26 февраля 2026 уже 857 субъектов хозяйствования получили статус "критических".
Приказы о решениях заседаний Комиссии публикуются на официальном сайте "Укртрансбезопасности". Следующее заседание намечено на 5 марта 2026 года. Рассмотрение документов происходит каждый четверг. К рассмотрению принимаются пакеты документов, поступивших в понедельник включительно.
Напомним, 18 февраля статус "важных для экономики" получили 16 новых компаний, а еще 13 предприятий официально подтвердили соответствие критериям.