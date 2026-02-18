Запланована подія 2

16 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики, 13 – его подтвердили: список

женщина, грузовики, транспортная компания
Еще 16 транспортных компаний получили статус "критических". / Freepik

Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, обновила список субъектов в области автомобильного транспорта. 18 февраля статус получили 16 новых компаний, а еще 13 предприятий официально подтвердили соответствие критериям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Список компаний, получивших статус:

  • ООО "Селеса";
  • ООО "Штурин Транс";
  • ООО "Маршал ЮА";
  • ООО "Юкрейн Логистик";
  • ЧП "Нолия";
  • ООО "Горизонт СМ";
  • ООО "Агро-фрукт";
  • ООО "ЗТС Ровно";
  • ООО "ДВ Транс Групп";
  • ООО "Авант Т.Р.А.Н.С.";
  • ООО "Запад-Автотранс";
  • ООО "Укртехгаз ЛХЗ";
  • ООО "Викол Транс";
  • ООО "Ильин Транспорт";
  • ООО "Паульбас";
  • ООО "Евроклуб".

Список компаний, подтвердивших статус:

  • ООО "Укревротрейд Групп";
  • ООО "Росан-Глобал";
  • ООО "Авер К";
  • ЧП "Интертранс К";
  • ООО "Укрподдонсервис";
  • ООО "Матсервис Трейд";
  • ООО "ИЛМ-Транс";
  • ООО "Гюнсел";
  • ООО "Альянс Логистик ЛТД";
  • ЧП "Автотранзит";
  • ООО "Эл Пи Джи Энерджи Транс";
  • ООО "Левайн Логистик";
  • ООО "Галанторг".

По состоянию на 18 февраля 2026 года уже 840 субъектов хозяйствования получили соответствующий статус.

Статус предоставляется на основании соответствия критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50. С приказами о решениях заседаний Комиссии   и пошаговой инструкцией подачи заявки на получение статуса "критичности" можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 1 2 февраля 18 новых транспортных компаний получили статус " важны для национальной экономики ". Общее количество субъектов с этим статусом на указанную дату составило 776 предприятий.

Автор:
Татьяна Ковальчук