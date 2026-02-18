- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
16 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики, 13 – его подтвердили: список
Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, обновила список субъектов в области автомобильного транспорта. 18 февраля статус получили 16 новых компаний, а еще 13 предприятий официально подтвердили соответствие критериям.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Список компаний, получивших статус:
- ООО "Селеса";
- ООО "Штурин Транс";
- ООО "Маршал ЮА";
- ООО "Юкрейн Логистик";
- ЧП "Нолия";
- ООО "Горизонт СМ";
- ООО "Агро-фрукт";
- ООО "ЗТС Ровно";
- ООО "ДВ Транс Групп";
- ООО "Авант Т.Р.А.Н.С.";
- ООО "Запад-Автотранс";
- ООО "Укртехгаз ЛХЗ";
- ООО "Викол Транс";
- ООО "Ильин Транспорт";
- ООО "Паульбас";
- ООО "Евроклуб".
Список компаний, подтвердивших статус:
- ООО "Укревротрейд Групп";
- ООО "Росан-Глобал";
- ООО "Авер К";
- ЧП "Интертранс К";
- ООО "Укрподдонсервис";
- ООО "Матсервис Трейд";
- ООО "ИЛМ-Транс";
- ООО "Гюнсел";
- ООО "Альянс Логистик ЛТД";
- ЧП "Автотранзит";
- ООО "Эл Пи Джи Энерджи Транс";
- ООО "Левайн Логистик";
- ООО "Галанторг".
По состоянию на 18 февраля 2026 года уже 840 субъектов хозяйствования получили соответствующий статус.
Статус предоставляется на основании соответствия критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50. С приказами о решениях заседаний Комиссии и пошаговой инструкцией подачи заявки на получение статуса "критичности" можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".
Напомним, 1 2 февраля 18 новых транспортных компаний получили статус " важны для национальной экономики ". Общее количество субъектов с этим статусом на указанную дату составило 776 предприятий.