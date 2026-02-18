16 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики, 13 – его подтвердили: список

Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики, обновила список субъектов в области автомобильного транспорта. 18 февраля статус получили 16 новых компаний, а еще 13 предприятий официально подтвердили соответствие критериям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Список компаний, получивших статус:

ООО "Селеса";

ООО "Штурин Транс";

ООО "Маршал ЮА";

ООО "Юкрейн Логистик";

ЧП "Нолия";

ООО "Горизонт СМ";

ООО "Агро-фрукт";

ООО "ЗТС Ровно";

ООО "ДВ Транс Групп";

ООО "Авант Т.Р.А.Н.С.";

ООО "Запад-Автотранс";

ООО "Укртехгаз ЛХЗ";

ООО "Викол Транс";

ООО "Ильин Транспорт";

ООО "Паульбас";

ООО "Евроклуб".

Список компаний, подтвердивших статус:

ООО "Укревротрейд Групп";

ООО "Росан-Глобал";

ООО "Авер К";

ЧП "Интертранс К";

ООО "Укрподдонсервис";

ООО "Матсервис Трейд";

ООО "ИЛМ-Транс";

ООО "Гюнсел";

ООО "Альянс Логистик ЛТД";

ЧП "Автотранзит";

ООО "Эл Пи Джи Энерджи Транс";

ООО "Левайн Логистик";

ООО "Галанторг".

По состоянию на 18 февраля 2026 года уже 840 субъектов хозяйствования получили соответствующий статус.

Статус предоставляется на основании соответствия критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50. С приказами о решениях заседаний Комиссии и пошаговой инструкцией подачи заявки на получение статуса "критичности" можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 1 2 февраля 18 новых транспортных компаний получили статус " важны для национальной экономики ". Общее количество субъектов с этим статусом на указанную дату составило 776 предприятий.