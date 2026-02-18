16 транспортних компаній отримали статус " критичних" для економіки, 13 – його підтвердили: перелік

Комісія з визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, оновила перелік суб’єктів у галузі автомобільного транспорту. 18 лютого статус отримали 16 нових компаній, а ще 13 підприємств офіційно підтвердили відповідність критеріям.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Перелік компаній, що отримали статус:

ТОВ "Селеса";

ТОВ "Штурин Транс";

ТОВ "Маршал ЮА";

ТОВ "Юкрейн Логістик";

ПП "Нолія";

ТОВ "Горизонт СМ";

ТОВ "Агро-Фрукт";

ТОВ "ЗТС Рівне";

ТОВ "ДВ Транс Груп";

ТОВ "Авант Т.Р.А.Н.С.";

ТОВ "Захід-Автотранс";

ТзОВ "Укртехгаз ЛХЗ";

ТОВ "Вікол Транс";

ТОВ "Ільїн Транспорт";

ТОВ "Паульбас";

ТОВ "Евроклуб".

Перелік компаній, що підтвердили статус:

ТОВ "Укрєвротрейд Груп";

ТзОВ "Росан-Глобал";

ТОВ "Авер К";

ПП "Інтертранс К";

ТОВ "Укрпіддонсервіс";

ТОВ "Матсервіс Трейд";

ТОВ "ІЛМ-Транс";

ТОВ "Гюнсел";

ТОВ "Альянс Логістик ЛТД";

ПП "Автотранзит";

ТОВ "Ел Пі Джі Енерджи Транс";

ТОВ "Левайн Логістік";

ТОВ "Галанторг".

Станом на 18 лютого 2026 року вже 840 суб’єкти господарювання отримали відповідний статус.

Статус надається на підставі відповідності критеріям, що затверджені Наказом Мінрозвитку № 50. З наказами щодо рішень засідань Комісії та покроковою інструкцією подання заявки на отримання статусу "критичност" можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 12 лютого 18 нових транспортних компаній отмали статус "важливих для національної економіки". Загальна кількість суб'єктів із цим статусом станом на зазначену дату становила 776 підприємств.