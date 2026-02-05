Запланована подія 2

Ще 39 транспортних компаній отримали статус "критичних" для економіки: перелік

водій, вантажівка, зима
39 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки. / Freepik

Сьогодні, 5 лютого, відбулося чергове засідання Комісії, яка визначає підприємства, установи та організації, що мають стратегічне значення для національної економіки у сфері автомобільного транспорту. За результатами розгляду, 39 нових компаній підтвердили свою відповідність критеріям наказу Мінрозвитку № 50, а 9 його підтвердили.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Хто поповнив перелік?

До списку було додано наступні компанії:

  • ТОВ "Централ Логістик"; 
  • ТОВ "Велл Транс"; 
  • ТОВ "Транском-М"; 
  • ТОВ "Лідер-Транспорт"; 
  • ТОВ "Велес Буковина"; 
  • ТОВ "Аско-Експедиція"; 
  • ТОВ "АВС"; 
  • ТОВ "Нікодіс"; 
  • ТОВ "АМД-Транс"; 
  • ТОВ "НК"; 
  • ТОВ "Карго Прайм"; 
  • ПП "Данкір"; 
  • ТОВ "ТВК Еліна"; 
  • ТОВ "Еймс Лоджистікс"; 
  • ТОВ "Новтранс"; 
  • ТОВ "Азимут Лайн"; 
  • ТОВ "Норді"; 
  • ТОВ "КТК Транс"; 
  • ТОВ "Швидкість Транс"; 
  • ТОВ "Юмко"; 
  • ТОВ "Мега Карго Транс"; 
  • ТОВ "ТК Інтеграл"; 
  • ТОВ "Сабаров-Трак"; 
  • ТОВ "РВ-Транс-Сервіс"; 
  • ТОВ "Трафік-В"; 
  • ТОВ "Стимекс Плюс"; 
  • ТзОВ "ГІР Транс"; 
  • ТОВ "СІ Транс Карго"; 
  • ТОВ "Дунай Трейд"; 
  • ТОВ "Шлях юа"; 
  • ПП "Лугукртранс"; 
  • ТзОВ "Західветсервіс"; 
  • ТОВ "Софістар ФФК"; 
  • ТОВ "Експрес-Т"; 
  • ТОВ "Амара Тур"; 
  • ТОВ "Лев Транс ЛТД"; 
  • ТОВ "Автокомбінат-1"; 
  • ТзОВ "П-Транс"№
  •  ТОВ "СВС Віаджо".

Хто підтвердив статус?

Окрім нових учасників, ще 9 організацій успішно пройшли перевірку та підтвердили свій статус:

  • ТОВ "Ролл Транс Груп"; 
  • ТОВ "Галактика-Транс"; 
  • ТОВ "АФ-Транс"; 
  • ТОВ "Антрако"; 
  • ТОВ "Ковальський В.В."; 
  • ТОВ "Будтранслогістик"; 
  • ПП "Лео Гарант Транс"; 
  • ТОВ "Деснянська автобаза";
  • ТОВ "Транс-Сервіс".

Загальна статистика

Станом на сьогодні в Україні вже 758 суб’єктів господарювання офіційно мають статус важливих для національної економіки. Це дозволяє компаніям більш впевнено планувати свою діяльність та забезпечувати критичні потреби держави.

Пакети документів, які надходять до понеділка включно, розглядаються на комісії щочетверга. Наступне засідання відбудеться 12 лютого 2026 року. З наказами щодо рішень засідань Комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 27 січня 16 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.

Автор:
Тетяна Ковальчук