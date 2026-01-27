Ще 16 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: хто поповнив список

Сьогодні, 27 січня, відбулося чергове засідання комісії, яка визначає підприємства, установи та організації, що мають стратегічне значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту. Перелік критично важливих суб’єктів господарювання поповнили ще 16 транспортних компаній, а 2 підприємства успішно підтвердили свій статус.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

На підставі відповідності критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50, до переліку додано:

ТК "Транс-Кон";

ТОВ "Влад Транс";

ТОВ "Раф-Транс";

ТОВ "Компанія "Прогрес";

ТОВ "Компанія "Транспеле";

ТОВ "Ліра КС";

ТОВ "Карсо Груп";

ТОВ "Шмирук-Транс";

ТОВ "СП Євротрейд";

ТОВ "Славко Транс";

ТОВ "ЛАА Транс";

ТОВ "Транс-Сервіс-1";

ТОВ "ТК "Трансмарін";

ТОВ "Кіо Транс";

ТОВ "Старбус Авто";

ТОВ "Бас-Го".

Підтвердили свій статус:

ТОВ "Містраль Транс";

ТОВ "СБ Транс".

Загалом станом на 27 січня 2026 року вже 719 суб’єктів господарювання отримали відповідний статус. Повні тексти наказів та рішення Комісії щодо кожного окремого засідання доступні для ознайомлення на офіційному вебпорталі "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 14 січня рішенням Комісії статус "критичних" отримали 18 транспортних компаній.