Ще 18 транспортних компаній отримали статус важливих для нацекономіки: перелік

14 січня відбулося чергове засідання профільної Комісії, яка займається визначенням підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сфері автомобільного транспорту. Статус "критичних" отримали ще 18 транспортних компаній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Хто увійшов до переліку?

До списку стратегічних підприємств додано наступні компанії:

ТОВ "Вінтер транс";

АТ "КВК "Рапід";

ТОВ "Рівне-Транс-Груп";

ТОВ "Шоуарт";

ТОВ "Автопромсервіс";

ТДВ "АТП 16363";

ТОВ "СВК Транс";

ТОВ "МАП Транс";

ТОВ "Велтранс Україна";

ТОВ "Космос";

ТОВ "МІП Транс";

ТОВ "Транспортна компанія Партнер";

ТОВ "Лакітранс ЛТД";

ТОВ "ДС Імперія-Транс";

ПП "Топаз-Транс";

ТОВ "МВ-Трансбуд";

ТДВ "Ковельське АТП";

ПП "АТП Авто плюс".

Станом на 14 січня 2026 року, статус критично важливих для національної економіки вже отримали 681 суб’єкт господарювання у транспортній галузі. Це дозволяє забезпечити стійкість перевезень та підтримувати життєдіяльність країни в складних умовах.

Повні тексти наказів та рішення Комісії щодо кожного окремого засідання доступні для ознайомлення на офіційному вебпорталі "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 26 грудня статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки, отримали ще 39 транспортних компаній.