Ще 39 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: перелік

Комісія при Міністерстві розвитку громад та територій 26 грудня провела чергове засідання, статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки, отримали ще 39 транспортних компаній.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Це рішення базується на відповідності суворим критеріям, визначеним у наказі Мінрозвитку № 50. Такий статус дозволяє транспортному бізнесу стабільно працювати в особливий період, забезпечуючи логістичні потреби держави.

Хто потрапив до оновленого списку?

Цього разу до переліку увійшли наступні транспортні компанії:

ПП "Компанія "Л-транс" ;

ТОВ "Лів транс" ;

ТОВ "Ніка авто транс" ;

ТОВ "Фін-транс логістик" ;

ПП "Партнер транс" ;

ТОВ "Добро логістик компані" ;

ТОВ "Гілея" ; ТОВ "Росавтотранс" ;

ТОВ "Росавтотранс" ТОВ "Марека логістик" ;

ТОВ "Магпетрол" ;

ТзОВ "Смаранг" ;

ТОВ "Альт-автогруп" ;

ПП "Елкрем-україна" ;

ТОВ "Ланвел" ;

ТОВ "Талапчуктранс" ;

ТзОВ "Лано логістик груп" ;

ТОВ "Фортуна групп юкрейн" ;

ТОВ "Томс транс" ;

ТОВ "Єврологістик ТК" ;

ТОВ "Лев груп лоджистік" ;

МП ТОВ "Фогтланд" ;

ТОВ "ТСЛ Україна" ;

ТОВ "Автостолиця ЛТД" ;

ТОВ "Віо-транспорт" ;

ТОВ "Р- Л айн транс" ;

айн транс" ТОВ "Глобал сервіс солюшнс" ;

ТОВ "Експрес-транс 2000" ;

ТОВ "Транс логістик інтер" ;

ПП "КВМ-транс" ;

ТОВ "Магістр транс" ;

ТОВ "Ай трак" ;

ТОВ "Компанія "Укравтологістика" ;

ТОВ "Корпорація "Поліфасад" ;

ТОВ "Ламан транс-експрес" ;

ТзОВ "Ай травел бус" ;

ТОВ "Гадяцьке АТП 15337" ;

ТОВ "Укрпастревел" ;

ПП "Інтертранс" ;

ТОВ "АС "Львів-пасажирський".

Станом на сьогодні в Україні вже 677 суб’єктів господарювання офіційно визнані важливими для національної економіки в галузі транспорту.

Для тих компаній, що ще очікують на розгляд своїх заявок, наступна можливість з’явиться зовсім скоро — чергове засідання Комісії заплановане на 8 січня 2026 року. Ознайомитися з покроковою інструкцією подання заявки на отримання статусу "критичності" можна через особистий кабінет в ЄКІС вебпорталі "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 18 грудня Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, визначила ще 26 компанії.