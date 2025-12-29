- Категория
Еще 39 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: список
Комиссия при Министерстве развития общин и территорий 26 декабря провела очередное заседание, статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики, получили еще 39 транспортных компаний.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Это решение базируется на соответствии строгим критериям, определенным в приказе Минразвития №50. Такой статус позволяет транспортному бизнесу стабильно работать в особый период, обеспечивая логистические потребности государства.
Кто попал в обновленный список?
На этот раз в список вошли следующие транспортные компании:
- ЧП "Компания "Л-транс" ;
- ООО "Лев транс" ;
- ООО "Ника авто транс" ;
- ООО "Фин-транс логистик" ;
- ЧП "Партнер транс" ;
- ООО "Добро логистик компани" ;
- ООО "Гилея" ; ООО "Росавтотранс" ;
- ООО "Марека логистик" ;
- ООО "Магпетрол" ;
- ООО "Смаранг" ;
- ООО "Альт-автогрупп" ;
- ЧП "Элкрем-Украина" ;
- ООО "Ланвелл" ;
- ООО "Талапчуктранс" ;
- ООО "Лано логистик групп" ;
- ООО "Фортуна групп юкрейн" ;
- ООО "Томс транс" ;
- ООО "Еврологистик ТК" ;
- ООО "Лев групп лоджистик" ;
- МП ООО "Фогтланд" ;
- ООО "ТСЛ Украина" ;
- ООО "Автостолица ЛТД" ;
- ООО "Вио-транспорт" ;
- ООО "Р- Лайн транс" ;
- ООО "Глобал сервис солюшнс" ;
- ООО "Экспресс-транс 2000" ;
- ООО "Транс логистик интер" ;
- ЧП "КВМ-транс" ;
- ООО "Магистр транс" ;
- ООО "Ай Трак" ;
- ООО "Компания "Укравтологистика" ;
- ООО "Корпорация "Полифасад" ;
- ООО "Ламан транс-экспресс" ;
- ООО "Ай травел бус" ;
- ООО "Гадяцкое АТП 15337" ;
- ООО "Укрпастревел" ;
- ЧП "Интертранс" ;
- ООО "АС "Львов-пассажирский".
По состоянию на сегодняшний день в Украине уже 677 субъектов хозяйствования официально признаны важными для национальной экономики в области транспорта.
Для тех компаний, которые еще ожидают рассмотрения своих заявок, следующая возможность появится совсем скоро — очередное заседание Комиссии запланировано на 8 января 2026 года. Ознакомиться с пошаговой инструкцией подачи заявки на получение статуса "критичности" можно через личный кабинет в ЕКИС веб-портале "Укртрансбезопасности".
Напомним, 18 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, определила еще 26 компаний.