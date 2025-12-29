Еще 39 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: список

Комиссия при Министерстве развития общин и территорий 26 декабря провела очередное заседание, статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики, получили еще 39 транспортных компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Это решение базируется на соответствии строгим критериям, определенным в приказе Минразвития №50. Такой статус позволяет транспортному бизнесу стабильно работать в особый период, обеспечивая логистические потребности государства.

Кто попал в обновленный список?

На этот раз в список вошли следующие транспортные компании:

ЧП "Компания "Л-транс" ;

ООО "Лев транс" ;

ООО "Ника авто транс" ;

ООО "Фин-транс логистик" ;

ЧП "Партнер транс" ;

ООО "Добро логистик компани" ;

ООО "Гилея" ; ООО "Росавтотранс" ;

ООО "Росавтотранс" ООО "Марека логистик" ;

ООО "Магпетрол" ;

ООО "Смаранг" ;

ООО "Альт-автогрупп" ;

ЧП "Элкрем-Украина" ;

ООО "Ланвелл" ;

ООО "Талапчуктранс" ;

ООО "Лано логистик групп" ;

ООО "Фортуна групп юкрейн" ;

ООО "Томс транс" ;

ООО "Еврологистик ТК" ;

ООО "Лев групп лоджистик" ;

МП ООО "Фогтланд" ;

ООО "ТСЛ Украина" ;

ООО "Автостолица ЛТД" ;

ООО "Вио-транспорт" ;

ООО "Р- Лайн транс" ;

транс" ООО "Глобал сервис солюшнс" ;

ООО "Экспресс-транс 2000" ;

ООО "Транс логистик интер" ;

ЧП "КВМ-транс" ;

ООО "Магистр транс" ;

ООО "Ай Трак" ;

ООО "Компания "Укравтологистика" ;

ООО "Корпорация "Полифасад" ;

ООО "Ламан транс-экспресс" ;

ООО "Ай травел бус" ;

ООО "Гадяцкое АТП 15337" ;

ООО "Укрпастревел" ;

ЧП "Интертранс" ;

ООО "АС "Львов-пассажирский".

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже 677 субъектов хозяйствования официально признаны важными для национальной экономики в области транспорта.

Для тех компаний, которые еще ожидают рассмотрения своих заявок, следующая возможность появится совсем скоро — очередное заседание Комиссии запланировано на 8 января 2026 года. Ознакомиться с пошаговой инструкцией подачи заявки на получение статуса "критичности" можно через личный кабинет в ЕКИС веб-портале "Укртрансбезопасности".

Напомним, 18 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, определила еще 26 компаний.