Еще 26 транспортных компаний получили статус важных для экономики: каких перевозчиков добавлено в список

грузовики
26 транспортных компаний получили статус важных для экономики / Freepik

18 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 26 компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Критерии, по которым происходит отбор, утверждены приказом Минразвития №50.

Список компаний

В обновленный список были добавлены следующие компании:

  • ООО "Автоцентр";
  • ООО "ВТЛ Транс";
  • ООО "Трейдтрансинвест";
  • ООО "Автотранс-Николас";
  • ООО "Мпи-Транс";
  • ООО "Л.М.Д-Профит";
  • ЧП "Д - Транс";
  • ООО "Айс Ком Плюс";
  • ООО "Профиль Транс";
  • МПКП "Элис";
  • ООО "Траверс-Лтд";
  • ООО "Гемблюк-Евротранс";
  • ЧП "Ав Транс";
  • ООО "Виндер";
  • ООО "Автотранс-Люкс";
  • ООО "Автоевроман";
  • ООО "Ковтранс";
  • ООО "Шевченко Логистик Энтерпрайз";
  • ООО "ТСК Варна";
  • ООО "Глобалхимтранс";
  • ООО "Агенттранс";
  • ООО "ТК "Днепротранснефть";
  • ООО "Украинская торговая компания "Аско";
  • ООО "Ал-Транс Тур";
  • ООО "Х-Транспорт";
  • ООО "Трансфер Черкассы" .

По состоянию на сегодняшний день уже 638 субъектов хозяйствования получили статус важных для национальной экономики в особый период.

Этот статус предоставляется для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры и экономической устойчивости. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 11 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 30 компаний.

Автор:
Татьяна Ковальчук