Еще 26 транспортных компаний получили статус важных для экономики: каких перевозчиков добавлено в список
18 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 26 компаний.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Критерии, по которым происходит отбор, утверждены приказом Минразвития №50.
Список компаний
В обновленный список были добавлены следующие компании:
- ООО "Автоцентр";
- ООО "ВТЛ Транс";
- ООО "Трейдтрансинвест";
- ООО "Автотранс-Николас";
- ООО "Мпи-Транс";
- ООО "Л.М.Д-Профит";
- ЧП "Д - Транс";
- ООО "Айс Ком Плюс";
- ООО "Профиль Транс";
- МПКП "Элис";
- ООО "Траверс-Лтд";
- ООО "Гемблюк-Евротранс";
- ЧП "Ав Транс";
- ООО "Виндер";
- ООО "Автотранс-Люкс";
- ООО "Автоевроман";
- ООО "Ковтранс";
- ООО "Шевченко Логистик Энтерпрайз";
- ООО "ТСК Варна";
- ООО "Глобалхимтранс";
- ООО "Агенттранс";
- ООО "ТК "Днепротранснефть";
- ООО "Украинская торговая компания "Аско";
- ООО "Ал-Транс Тур";
- ООО "Х-Транспорт";
- ООО "Трансфер Черкассы" .
По состоянию на сегодняшний день уже 638 субъектов хозяйствования получили статус важных для национальной экономики в особый период.
Этот статус предоставляется для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры и экономической устойчивости. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".
Напомним, 11 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 30 компаний.