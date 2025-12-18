Еще 26 транспортных компаний получили статус важных для экономики: каких перевозчиков добавлено в список

18 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 26 компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Критерии, по которым происходит отбор, утверждены приказом Минразвития №50.

Список компаний

В обновленный список были добавлены следующие компании:

ООО "Автоцентр";

ООО "ВТЛ Транс";

ООО "Трейдтрансинвест";

ООО "Автотранс-Николас";

ООО "Мпи-Транс";

ООО "Л.М.Д-Профит";

ЧП "Д - Транс";

ООО "Айс Ком Плюс";

ООО "Профиль Транс";

МПКП "Элис";

ООО "Траверс-Лтд";

ООО "Гемблюк-Евротранс";

ЧП "Ав Транс";

ООО "Виндер";

ООО "Автотранс-Люкс";

ООО "Автоевроман";

ООО "Ковтранс";

ООО "Шевченко Логистик Энтерпрайз";

ООО "ТСК Варна";

ООО "Глобалхимтранс";

ООО "Агенттранс";

ООО "ТК "Днепротранснефть";

ООО "Украинская торговая компания "Аско";

ООО "Ал-Транс Тур";

ООО "Х-Транспорт";

ООО "Трансфер Черкассы" .

По состоянию на сегодняшний день уже 638 субъектов хозяйствования получили статус важных для национальной экономики в особый период.

Этот статус предоставляется для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры и экономической устойчивости. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 11 декабря Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 30 компаний.