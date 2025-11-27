Запланована подія 2

Еще 18 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: кто в списке

грузовики
18 транспортных компаний получили статус важных для экономики

27 ноября 2025 г. Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 18 компаний. Они отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Список компаний

В обновленный список были добавлены следующие компании:

  • ООО "Танкойл";
  • ООО "Интент Транс";
  • ООО "МТК Павлов & Карго Вейс";
  • ЧП "Палтранс"; "Кросс-Нефть";
  • ГП "Киевская Государственная региональная техническая инспекция городского электротранспорта";
  • ООО "Нефтегруп-Транс 1" ;
  • ООО "Нефть ЮА" ;
  • ООО "Транспортное агентство " Логистик Системс" ;
  • ЧП "Транс-Плюс" ;
  • ООО "Автосервис" ;
  • ООО "МТ Мегатранс" ;
  • ООО "Астро-Авто" ;
  • ЧП "Корпорация Магнетик" ;
  • ООО "Беркут" ;
  • ООО "БЦ Транс" ;
  • ООО "Тернотревел" ;
  • ООО "Песчанское АТП 10540".

По состоянию на сегодняшний день общее количество субъектов хозяйствования, получивших статус важных для национальной экономики, достигло 586.

Для компаний, стремящихся получить этот статус, доступна пошаговая инструкция по подаче заявки через личный кабинет в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС) "Укртрансбезопасности". Следующее заседание Комиссии запланировано на 11 декабря 2025 года.

Напомним, 20 ноября 14 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики .

Автор:
Татьяна Ковальчук