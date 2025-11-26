Семь транспортных компаний потеряли статус важных для национальной экономики: список

Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, исключила из перечня семь компаний. Они не отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Согласно приказу Государственной службы безопасности на транспорте № 2023 от 25 ноября 2025 года из перечня исключены следующие компании:

ООО "Австрия Трансавто";

ООО "СТ Сервис";

ООО "Агенттранс";

ООО "КСТ Лоджистикс";

ООО "Гемблюк-Евротранс";

ООО "Агроевротранс";

ООО "Транс-Вит".

По данным "Укртрансбезопасности", по состоянию на 20 ноября уже 575 хозяйствующих субъектов получили статус важных для национальной экономики в особый период.

Инструкция для бизнеса

Комиссия продолжает рассмотрение присланных пакетов документов с учетом внесенных изменений в Критерии. Для компаний, стремящихся получить этот статус, доступна пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".

Ранее сообщалось, что 14 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.