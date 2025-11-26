- Категория
Семь транспортных компаний потеряли статус важных для национальной экономики: список
Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, исключила из перечня семь компаний. Они не отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Согласно приказу Государственной службы безопасности на транспорте № 2023 от 25 ноября 2025 года из перечня исключены следующие компании:
- ООО "Австрия Трансавто";
- ООО "СТ Сервис";
- ООО "Агенттранс";
- ООО "КСТ Лоджистикс";
- ООО "Гемблюк-Евротранс";
- ООО "Агроевротранс";
- ООО "Транс-Вит".
По данным "Укртрансбезопасности", по состоянию на 20 ноября уже 575 хозяйствующих субъектов получили статус важных для национальной экономики в особый период.
Инструкция для бизнеса
Комиссия продолжает рассмотрение присланных пакетов документов с учетом внесенных изменений в Критерии. Для компаний, стремящихся получить этот статус, доступна пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".
Ранее сообщалось, что 14 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.