Еще 14 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: список

грузовики, транспортная компания
Новые транспортные компании получили статус важных для экономики. / Shutterstock

20 ноября 2025 г. Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 14 компании. Они отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

Об этом сообщает Delo . ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Новые компании в списке

В перечень добавлены следующие транспортные компании:

  • ООО "3вэй";
  • ООО "Золавтотранс";
  • ООО "Укртрейдилайн";
  • ЧП "Трак-Лидер";
  • ООО "КФ"Ромб";
  • ООО "Логика-Транс";
  • ООО "Виован";
  • ООО "Трансальянс Групп";
  • ООО "Дакотор";
  • ООО "ТКА Логистик";
  • ЧП "Бест Лидер";
  • ООО "Агрологистика";
  • ООО "Кошун Трейд";
  • ООО "Юртрафик Авто".

По данным "Укртрансбезопасности", по состоянию на 20 ноября уже 575 хозяйствующих субъектов получили статус важных для национальной экономики в особый период.

Инструкция для бизнеса

Комиссия продолжает рассмотрение присланных пакетов документов с учетом внесенных изменений в Критерии. Для компаний, стремящихся получить этот статус, доступна пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".

Напомним, 13 ноября 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики .

Автор:
Татьяна Ковальчук