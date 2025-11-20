- Категория
Еще 14 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: список
20 ноября 2025 г. Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 14 компании. Они отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.
Об этом сообщает Delo . ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
Новые компании в списке
В перечень добавлены следующие транспортные компании:
- ООО "3вэй";
- ООО "Золавтотранс";
- ООО "Укртрейдилайн";
- ЧП "Трак-Лидер";
- ООО "КФ"Ромб";
- ООО "Логика-Транс";
- ООО "Виован";
- ООО "Трансальянс Групп";
- ООО "Дакотор";
- ООО "ТКА Логистик";
- ЧП "Бест Лидер";
- ООО "Агрологистика";
- ООО "Кошун Трейд";
- ООО "Юртрафик Авто".
По данным "Укртрансбезопасности", по состоянию на 20 ноября уже 575 хозяйствующих субъектов получили статус важных для национальной экономики в особый период.
Инструкция для бизнеса
Комиссия продолжает рассмотрение присланных пакетов документов с учетом внесенных изменений в Критерии. Для компаний, стремящихся получить этот статус, доступна пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".
Напомним, 13 ноября 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики .