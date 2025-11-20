Еще 14 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: список

20 ноября 2025 г. Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 14 компании. Они отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

Новые компании в списке

В перечень добавлены следующие транспортные компании:

ООО "3вэй";

ООО "Золавтотранс";

ООО "Укртрейдилайн";

ЧП "Трак-Лидер";

ООО "КФ"Ромб";

ООО "Логика-Транс";

ООО "Виован";

ООО "Трансальянс Групп";

ООО "Дакотор";

ООО "ТКА Логистик";

ЧП "Бест Лидер";

ООО "Агрологистика";

ООО "Кошун Трейд";

ООО "Юртрафик Авто".

По данным "Укртрансбезопасности", по состоянию на 20 ноября уже 575 хозяйствующих субъектов получили статус важных для национальной экономики в особый период.

Инструкция для бизнеса

Комиссия продолжает рассмотрение присланных пакетов документов с учетом внесенных изменений в Критерии. Для компаний, стремящихся получить этот статус, доступна пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".

