- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Еще 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: список
Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на своем заседании 13 ноября определила еще 18 компаний, отвечающих критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
Это решение является важным шагом в обеспечении стабильности логистических цепей в особый период.
В список добавлены следующие компании:
- ООО "СПЛ Логистик";
- ООО "Трак Партс ЛТД";
- ООО "Марко логистик";
- ООО "Мазур Транс";
- ООО "Сардоникс В";
- МЧП "Содружество";
- ЧП "Прикарпатстройтранс";
- ООО "Провантрансинвест";
- ООО "Странсстрой";
- ООО "Джей-Ди Транс";
- ООО "МС Шостак Груп";
- ООО "Сускб-Транс";
- ООО "Лантух Траанс";
- ЧП "Кременьавтосервис";
- ООО "Империао Транс-Авито";
- ООО "Юнас";
- ООО "Макс Транс ЛТД";
- ООО "Примум-Транс".
В целом по состоянию на сегодняшний день уже 561 предприятие получило статус важных для национальной экономики в особый период.
При рассмотрении поданных документов Комиссия учитывает изменения, внесенные приказом Минразвития № 869, вступившим в силу 6 июня 2025 года. Пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса критичности, доступна через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".
Напомним, 30 октября 12 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики .