Еще 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: список

грузовик, дорогой
Новые транспортные компании получили статус важных для экономики. / Shutterstock

Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на своем заседании 13 ноября определила еще 18 компаний, отвечающих критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Это решение является важным шагом в обеспечении стабильности логистических цепей в особый период.

В список добавлены следующие компании:

  • ООО "СПЛ Логистик";
  • ООО "Трак Партс ЛТД";
  • ООО "Марко логистик";
  • ООО "Мазур Транс";
  • ООО "Сардоникс В";
  • МЧП "Содружество";
  • ЧП "Прикарпатстройтранс";
  • ООО "Провантрансинвест";
  • ООО "Странсстрой";
  • ООО "Джей-Ди Транс";
  • ООО "МС Шостак Груп";
  • ООО "Сускб-Транс";
  • ООО "Лантух Траанс";
  • ЧП "Кременьавтосервис";
  • ООО "Империао Транс-Авито";
  • ООО "Юнас";
  • ООО "Макс Транс ЛТД";
  • ООО "Примум-Транс".

В целом по состоянию на сегодняшний день уже 561 предприятие получило статус важных для национальной экономики в особый период.

При рассмотрении поданных документов Комиссия учитывает изменения, внесенные приказом Минразвития № 869, вступившим в силу 6 июня 2025 года. Пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса критичности, доступна через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".

Напомним, 30 октября 12 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики .

Автор:
Татьяна Ковальчук