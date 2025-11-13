Еще 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: список

Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на своем заседании 13 ноября определила еще 18 компаний, отвечающих критериям, утвержденным приказом Минразвития №50.

Это решение является важным шагом в обеспечении стабильности логистических цепей в особый период.

В список добавлены следующие компании:

ООО "СПЛ Логистик";

ООО "Трак Партс ЛТД";

ООО "Марко логистик";

ООО "Мазур Транс";

ООО "Сардоникс В";

МЧП "Содружество";

ЧП "Прикарпатстройтранс";

ООО "Провантрансинвест";

ООО "Странсстрой";

ООО "Джей-Ди Транс";

ООО "МС Шостак Груп";

ООО "Сускб-Транс";

ООО "Лантух Траанс";

ЧП "Кременьавтосервис";

ООО "Империао Транс-Авито";

ООО "Юнас";

ООО "Макс Транс ЛТД";

ООО "Примум-Транс".

В целом по состоянию на сегодняшний день уже 561 предприятие получило статус важных для национальной экономики в особый период.

При рассмотрении поданных документов Комиссия учитывает изменения, внесенные приказом Минразвития № 869, вступившим в силу 6 июня 2025 года. Пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса критичности, доступна через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".

