Ще 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: перелік

Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, на своєму засіданні 13 листопада визначила ще 18 компаній, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Це рішення є важливим кроком для забезпечення стабільності логістичних ланцюгів в особливий період.

До переліку додано такі компанії:

ТОВ "СПЛ Логістик";

ТОВ "Трак Партс ЛТД";

ТОВ "Марко логістик";

ТОВ "Мазур Транс";

ТОВ "Сардонікс В";

МПП "Співдружність";

ПП "Прикарпатбудтранс";

ТОВ "Провантрансінвест";

ТОВ "Странсбуд";

ТОВ "Джей-Ді Транс";

ТОВ "МС Шостак Груп";

ТОВ "Сускб-Транс";

ТОВ "Лантух Траанс";

ПП "Креміньавтосервіс";

ТОВ "Імперіао Транс-Авіто";

ТОВ "Юнас";

ТОВ "Макс Транс ЛТД";

ТОВ "Прімум-Транс".

Загалом станом на сьогодні вже 561 суб’єкт господарювання отримав статус важливих для національної економіки в особливий період.

При розгляді поданих документів Комісія враховує зміни, внесені наказом Мінрозвитку № 869, який набрав чинності 6 червня 2025 року. Покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу критичності, доступна через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".

