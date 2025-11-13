Запланована подія 2

Ще 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: перелік

вантажівка, дорога
Нові транспортні компанії отримали статусважливих для економіки. / Shutterstock

Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, на своєму засіданні 13 листопада визначила ще 18 компаній, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Це рішення є важливим кроком для забезпечення стабільності логістичних ланцюгів в особливий період.

До переліку додано такі компанії:

  • ТОВ "СПЛ Логістик"; 
  • ТОВ "Трак Партс ЛТД"; 
  • ТОВ "Марко логістик"; 
  • ТОВ "Мазур Транс"; 
  • ТОВ "Сардонікс В"; 
  • МПП "Співдружність"; 
  • ПП "Прикарпатбудтранс"; 
  • ТОВ "Провантрансінвест"; 
  • ТОВ "Странсбуд"; 
  • ТОВ "Джей-Ді Транс"; 
  • ТОВ "МС Шостак Груп"; 
  • ТОВ "Сускб-Транс"; 
  • ТОВ "Лантух Траанс"; 
  • ПП "Креміньавтосервіс"; 
  • ТОВ "Імперіао Транс-Авіто"; 
  • ТОВ "Юнас"; 
  • ТОВ "Макс Транс ЛТД"; 
  • ТОВ "Прімум-Транс".

Загалом станом на сьогодні вже 561 суб’єкт господарювання отримав статус важливих для національної економіки в особливий період.

При розгляді поданих документів Комісія враховує зміни, внесені наказом Мінрозвитку № 869, який набрав чинності 6 червня 2025 року. Покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу критичності, доступна через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 30 жовтня 12 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки.

Автор:
Тетяна Ковальчук