Ще 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: перелік
Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, на своєму засіданні 13 листопада визначила ще 18 компаній, що відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Це рішення є важливим кроком для забезпечення стабільності логістичних ланцюгів в особливий період.
До переліку додано такі компанії:
- ТОВ "СПЛ Логістик";
- ТОВ "Трак Партс ЛТД";
- ТОВ "Марко логістик";
- ТОВ "Мазур Транс";
- ТОВ "Сардонікс В";
- МПП "Співдружність";
- ПП "Прикарпатбудтранс";
- ТОВ "Провантрансінвест";
- ТОВ "Странсбуд";
- ТОВ "Джей-Ді Транс";
- ТОВ "МС Шостак Груп";
- ТОВ "Сускб-Транс";
- ТОВ "Лантух Траанс";
- ПП "Креміньавтосервіс";
- ТОВ "Імперіао Транс-Авіто";
- ТОВ "Юнас";
- ТОВ "Макс Транс ЛТД";
- ТОВ "Прімум-Транс".
Загалом станом на сьогодні вже 561 суб’єкт господарювання отримав статус важливих для національної економіки в особливий період.
При розгляді поданих документів Комісія враховує зміни, внесені наказом Мінрозвитку № 869, який набрав чинності 6 червня 2025 року. Покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу критичності, доступна через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".
Нагадаємо, 30 жовтня 12 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки.