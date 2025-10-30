- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ще 12 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: перелік
Комісія з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, на засіданні 30 жовтня ухвалила рішення про включення до переліку ще 12 транспортних компаній.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Це рішення означає, що ці суб’єкти господарювання відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50, і мають важливе значення для функціонування економіки країни в особливий період.
До переліку критично важливих підприємств додано:
- ПМП "Текс";
- ТОВ "Євро Тандем ЛТД";
- ТОВ "Гонта Транс-Сервіс";
- ТОВ "Авіоніка-Транс";
- ТОВ "МЗ Транс";
- ТОВ "Ватаманюк Транс Груп";
- ТОВ "Каір-1";
- ТОВ "Трейдавто К";
- ТОВ "Денаск";
- ТОВ "Еско Ойл Трейд";
- ТОВ "ГуДлайн Лоджистік";
- ТОВ "Скейл Транс".
Наразі загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в галузі транспорту, сягнула 532.
При розгляді поданих документів Комісія враховує зміни, внесені наказом Мінрозвитку № 869, який набрав чинності 6 червня 2025 року. Покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу критичності, доступна через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".
Нагадаємо, 23 жовтня 15 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки.