Ще 12 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: перелік

мікроавтобуси, вантажівка
Нові транспортні компанії отримали статусважливих для економіки. / Shutterstock

Комісія з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, на засіданні 30 жовтня ухвалила рішення про включення до переліку ще 12 транспортних компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Це рішення означає, що ці суб’єкти господарювання відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50, і мають важливе значення для функціонування економіки країни в особливий період.

До переліку критично важливих підприємств додано:

  • ПМП "Текс"; 
  • ТОВ "Євро Тандем ЛТД"; 
  • ТОВ "Гонта Транс-Сервіс"; 
  • ТОВ "Авіоніка-Транс"; 
  • ТОВ "МЗ Транс"; 
  • ТОВ "Ватаманюк Транс Груп"; 
  • ТОВ "Каір-1"; 
  • ТОВ "Трейдавто К"; 
  • ТОВ "Денаск"; 
  • ТОВ "Еско Ойл Трейд"; 
  • ТОВ "ГуДлайн Лоджистік"; 
  • ТОВ "Скейл Транс".

Наразі загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в галузі транспорту, сягнула 532.

При розгляді поданих документів Комісія враховує зміни, внесені наказом Мінрозвитку № 869, який набрав чинності 6 червня 2025 року. Покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу критичності, доступна через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 23 жовтня 15 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки.

Автор:
Тетяна Ковальчук