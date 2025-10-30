Ще 12 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: перелік

Комісія з визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, на засіданні 30 жовтня ухвалила рішення про включення до переліку ще 12 транспортних компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Це рішення означає, що ці суб’єкти господарювання відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50, і мають важливе значення для функціонування економіки країни в особливий період.

До переліку критично важливих підприємств додано:

ПМП "Текс";

ТОВ "Євро Тандем ЛТД";

ТОВ "Гонта Транс-Сервіс";

ТОВ "Авіоніка-Транс";

ТОВ "МЗ Транс";

ТОВ "Ватаманюк Транс Груп";

ТОВ "Каір-1";

ТОВ "Трейдавто К";

ТОВ "Денаск";

ТОВ "Еско Ойл Трейд";

ТОВ "ГуДлайн Лоджистік";

ТОВ "Скейл Транс".

Наразі загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в галузі транспорту, сягнула 532.

При розгляді поданих документів Комісія враховує зміни, внесені наказом Мінрозвитку № 869, який набрав чинності 6 червня 2025 року. Покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу критичності, доступна через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 23 жовтня 15 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки.