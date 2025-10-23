Ще 15 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: хто у списку

Сьогодні, 23 жовтня, комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту на своєму черговому засіданні визначила ще 15 транспортних компаній, що відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Станом на сьогодні вже 520 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

До переліку додано наступні транспортні компанії:

ТОВ "Феделіс";

ТОВ "Дмитров-Транс";

ТЗОВ "ВВМ Явір";

ТОВ "Адельмар";

ТОВ "Георгій-Транс";

ТОВ "ТІР Транс Логістик";

ТОВ "І-Транс Лоджистік";



ТОВ "Рєфтранс";

ТОВ "Аванта Транс";

ТОВ "Макарчук Логістікс";

ПП "Тріада";

ТОВ "Шахін";

ТОВ "Володан";

ТОВ "ДЛМ Транс";

ТОВ "Маркс Бус".

Нагадаємо, 2 жовтня 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 22 компанії.