Ще 15 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: хто у списку
Сьогодні, 23 жовтня, комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту на своєму черговому засіданні визначила ще 15 транспортних компаній, що відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Станом на сьогодні вже 520 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
До переліку додано наступні транспортні компанії:
- ТОВ "Феделіс";
- ТОВ "Дмитров-Транс";
- ТЗОВ "ВВМ Явір";
- ТОВ "Адельмар";
- ТОВ "Георгій-Транс";
- ТОВ "ТІР Транс Логістик";
-
ТОВ "І-Транс Лоджистік";
- ТОВ "Рєфтранс";
- ТОВ "Аванта Транс";
- ТОВ "Макарчук Логістікс";
- ПП "Тріада";
- ТОВ "Шахін";
- ТОВ "Володан";
- ТОВ "ДЛМ Транс";
- ТОВ "Маркс Бус".
Нагадаємо, 2 жовтня 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 22 компанії.