Категорія
Новини
Дата публікації
Ще 15 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: хто у списку

вантажівка
Статус важливих для економіки отримали ще 15 підприємств автомобільного транспорту. / Freepik

Сьогодні, 23 жовтня, комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту на своєму черговому засіданні визначила ще 15 транспортних компаній, що відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Станом на сьогодні вже 520 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

До переліку додано наступні транспортні компанії:

  • ТОВ "Феделіс"; 
  • ТОВ "Дмитров-Транс"; 
  • ТЗОВ "ВВМ Явір"; 
  • ТОВ "Адельмар"; 
  • ТОВ "Георгій-Транс"; 
  • ТОВ "ТІР Транс Логістик"; 
  • ТОВ "І-Транс Лоджистік"; 
  • ТОВ "Рєфтранс"; 
  • ТОВ "Аванта Транс"; 
  • ТОВ "Макарчук Логістікс"; 
  • ПП "Тріада"; 
  • ТОВ "Шахін"; 
  • ТОВ "Володан"; 
  • ТОВ "ДЛМ Транс"; 
  • ТОВ "Маркс Бус".

Нагадаємо, 2 жовтня 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 22 компанії.

Автор:
Тетяна Ковальчук