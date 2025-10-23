Еще 15 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: кто в списке

Сегодня, 23 октября, комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на своем очередном заседании определила еще 15 транспортных компаний, отвечающих критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.

По состоянию на сегодняшний день уже 520 субъектов хозяйствования получили статус важных для национальной экономики в особый период.

К списку добавлены следующие транспортные компании:

ООО "Феделис";

ООО "Дмитров-Транс";

ООО "ВВМ Явор";

ООО "Адельмар";

ООО "Георгий-Транс";

ООО "ТИР Транс Логистик";

ООО "И-Транс Лоджистик";



ООО "Рефтранс";

ООО "Аванта Транс";

ООО "Макарчук Логистикс";

ЧП "Триада";

ООО "Шахин";

ООО "Володан";

ООО "ДЛМ Транс";

ООО "Маркс Бус".

Напомним, 2 октября 2025 года Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 22 компании.