- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Еще 15 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: кто в списке
Сегодня, 23 октября, комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на своем очередном заседании определила еще 15 транспортных компаний, отвечающих критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
По состоянию на сегодняшний день уже 520 субъектов хозяйствования получили статус важных для национальной экономики в особый период.
К списку добавлены следующие транспортные компании:
- ООО "Феделис";
- ООО "Дмитров-Транс";
- ООО "ВВМ Явор";
- ООО "Адельмар";
- ООО "Георгий-Транс";
- ООО "ТИР Транс Логистик";
-
ООО "И-Транс Лоджистик";
- ООО "Рефтранс";
- ООО "Аванта Транс";
- ООО "Макарчук Логистикс";
- ЧП "Триада";
- ООО "Шахин";
- ООО "Володан";
- ООО "ДЛМ Транс";
- ООО "Маркс Бус".
Напомним, 2 октября 2025 года Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 22 компании.