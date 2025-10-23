Запланована подія 2

Еще 15 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: кто в списке

грузовик
Статус важных для экономики получил еще 15 предприятий автомобильного транспорта. / Freepik

Сегодня, 23 октября, комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на своем очередном заседании определила еще 15 транспортных компаний, отвечающих критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

По состоянию на сегодняшний день уже 520 субъектов хозяйствования получили статус важных для национальной экономики в особый период.

К списку добавлены следующие транспортные компании:

  • ООО "Феделис";
  • ООО "Дмитров-Транс";
  • ООО "ВВМ Явор";
  • ООО "Адельмар";
  • ООО "Георгий-Транс";
  • ООО "ТИР Транс Логистик";
  • ООО "И-Транс Лоджистик";
  • ООО "Рефтранс";
  • ООО "Аванта Транс";
  • ООО "Макарчук Логистикс";
  • ЧП "Триада";
  • ООО "Шахин";
  • ООО "Володан";
  • ООО "ДЛМ Транс";
  • ООО "Маркс Бус".

Напомним, 2 октября 2025 года Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 22 компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук