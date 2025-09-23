- Категория
Статус важных для экономики получили еще 16 предприятий автомобильного транспорта
Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы отрасли автомобильного транспорта в особый период.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укртрансбезопасности".
Об особом экономическом статусе
Новый статус обеспечивает предприятиям приоритетные условия деятельности и поддержки экономики страны.
К списку добавлено:
- ООО "Дрозд и Ко".
- ООО "ТК "Запад Груп".
- ООО "Т-Линия".
- ООО "Кратар Транс".
- ООО "Ватавис Транс".
- ООО "Арт-Транс Логистик".
- ООО "Майами Транс Групп".
- ООО "Олеумс".
- ЧП "Ресурс-Юг".
- ООО "Профи Трак".
- ООО "ТСК Транс".
- ООО "Брокинвест Групп".
- ООО "Трансактив".
- ООО "Логистическая компания "Автобот".
- ООО "Украинско-германская фирма "Контек ЛТД".
- ООО "Назар Кабан Травел".
По состоянию на 23 сентября 2025 года уже 473 предприятия получили статус важных для национальной экономики в особый период.
Напомним, комиссия при Министерстве развития 18 сентября предоставила статус "важных для национальной экономики в особый период" еще 12 субъектам хозяйствования.