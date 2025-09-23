Запланована подія 2

Статус важных для экономики получили еще 16 предприятий автомобильного транспорта

грузовик, дорога, перевозка
Комиссия признала 16 новых предприятий важными для экономики / Freepik

Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы отрасли автомобильного транспорта в особый период.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укртрансбезопасности".

Об особом экономическом статусе

Новый статус обеспечивает предприятиям приоритетные условия деятельности и поддержки экономики страны.

К списку добавлено:

  • ООО "Дрозд и Ко".
  • ООО "ТК "Запад Груп".
  • ООО "Т-Линия".
  • ООО "Кратар Транс".
  • ООО "Ватавис Транс".
  • ООО "Арт-Транс Логистик".
  • ООО "Майами Транс Групп".
  • ООО "Олеумс".
  • ЧП "Ресурс-Юг".
  • ООО "Профи Трак".
  • ООО "ТСК Транс".
  • ООО "Брокинвест Групп".
  • ООО "Трансактив".
  • ООО "Логистическая компания "Автобот".
  • ООО "Украинско-германская фирма "Контек ЛТД".
  • ООО "Назар Кабан Травел".

По состоянию на 23 сентября 2025 года уже 473 предприятия получили статус важных для национальной экономики в особый период.

Напомним, комиссия при Министерстве развития 18 сентября предоставила статус "важных для национальной экономики в особый период" еще 12 субъектам хозяйствования.

Автор:
Ольга Опенько