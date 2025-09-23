Статус важных для экономики получили еще 16 предприятий автомобильного транспорта

Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы отрасли автомобильного транспорта в особый период.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Укртрансбезопасности".

Об особом экономическом статусе

Новый статус обеспечивает предприятиям приоритетные условия деятельности и поддержки экономики страны.

К списку добавлено:

ООО "Дрозд и Ко".

ООО "ТК "Запад Груп".

ООО "Т-Линия".

ООО "Кратар Транс".

ООО "Ватавис Транс".

ООО "Арт-Транс Логистик".

ООО "Майами Транс Групп".

ООО "Олеумс".

ЧП "Ресурс-Юг".

ООО "Профи Трак".

ООО "ТСК Транс".

ООО "Брокинвест Групп".

ООО "Трансактив".

ООО "Логистическая компания "Автобот".

ООО "Украинско-германская фирма "Контек ЛТД".

ООО "Назар Кабан Травел".

По состоянию на 23 сентября 2025 года уже 473 предприятия получили статус важных для национальной экономики в особый период.

Напомним, комиссия при Министерстве развития 18 сентября предоставила статус "важных для национальной экономики в особый период" еще 12 субъектам хозяйствования.