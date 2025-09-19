Запланована подія 2

Еще 12 транспортных компаний получили статус важных для экономики предприятий: кто в списке

грузовики, работник
Список важных для экономики транспортных компаний расширен. / Freepik

Комиссия при Министерстве развития 18 сентября предоставила статус "важных для национальной экономики в особый период" еще 12 субъектам хозяйствования. Эти компании, работающие в сфере автомобильного транспорта, отвечают критериям, установленным приказом Минразвития №50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

К списку добавлено:

  • ООО "Группа Транс";
  • ООО "МТГ Транспорт";
  • ООО "Эйпи групп Украина";
  • ООО "Ай-Траст групп";
  • ООО "Арантранслогист";
  • ООО "Вест-Экспресс";
  • ООО "Делчем";
  • ООО "Галтранс груз";
  • ООО "Трек Транслогистик";
  • ООО "Интер Логистик ЛТД";
  • ООО "С-Транс Логистик ЮА";
  • ЧП "Роман-Райзен".

Общее количество предприятий, имеющих этот важный статус, достигло 457. Это подчеркивает их критическую роль в обеспечении стабильности экономики в условиях военного положения.

В Укртрансбезопасности обращают внимание, что с 6 июня 2025 года действуют изменения в критерии, внесенные приказом Минразвития № 869. Это учитывается Комиссией при рассмотрении новых заявок. Для подачи заявки и ознакомления с решениями Комиссии можно воспользоваться ресурсами "Укртрансбезопасности".

Напомним, в марте " Укртрансбезопасность " присвоила статус важных для национальной экономики в особый период еще 11 автотранспортным компаниям.

Автор:
Татьяна Ковальчук