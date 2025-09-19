- Категория
Еще 12 транспортных компаний получили статус важных для экономики предприятий: кто в списке
Комиссия при Министерстве развития 18 сентября предоставила статус "важных для национальной экономики в особый период" еще 12 субъектам хозяйствования. Эти компании, работающие в сфере автомобильного транспорта, отвечают критериям, установленным приказом Минразвития №50.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
К списку добавлено:
- ООО "Группа Транс";
- ООО "МТГ Транспорт";
- ООО "Эйпи групп Украина";
- ООО "Ай-Траст групп";
- ООО "Арантранслогист";
- ООО "Вест-Экспресс";
- ООО "Делчем";
- ООО "Галтранс груз";
- ООО "Трек Транслогистик";
- ООО "Интер Логистик ЛТД";
- ООО "С-Транс Логистик ЮА";
- ЧП "Роман-Райзен".
Общее количество предприятий, имеющих этот важный статус, достигло 457. Это подчеркивает их критическую роль в обеспечении стабильности экономики в условиях военного положения.
В Укртрансбезопасности обращают внимание, что с 6 июня 2025 года действуют изменения в критерии, внесенные приказом Минразвития № 869. Это учитывается Комиссией при рассмотрении новых заявок. Для подачи заявки и ознакомления с решениями Комиссии можно воспользоваться ресурсами "Укртрансбезопасности".
Напомним, в марте " Укртрансбезопасность " присвоила статус важных для национальной экономики в особый период еще 11 автотранспортным компаниям.