Еще 12 транспортных компаний получили статус важных для экономики предприятий: кто в списке

Комиссия при Министерстве развития 18 сентября предоставила статус "важных для национальной экономики в особый период" еще 12 субъектам хозяйствования. Эти компании, работающие в сфере автомобильного транспорта, отвечают критериям, установленным приказом Минразвития №50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

К списку добавлено:

ООО "Группа Транс";

ООО "МТГ Транспорт";

ООО "Эйпи групп Украина";

ООО "Ай-Траст групп";

ООО "Арантранслогист";

ООО "Вест-Экспресс";

ООО "Делчем";

ООО "Галтранс груз";

ООО "Трек Транслогистик";

ООО "Интер Логистик ЛТД";

ООО "С-Транс Логистик ЮА";

ЧП "Роман-Райзен".

Общее количество предприятий, имеющих этот важный статус, достигло 457. Это подчеркивает их критическую роль в обеспечении стабильности экономики в условиях военного положения.

В Укртрансбезопасности обращают внимание, что с 6 июня 2025 года действуют изменения в критерии, внесенные приказом Минразвития № 869. Это учитывается Комиссией при рассмотрении новых заявок. Для подачи заявки и ознакомления с решениями Комиссии можно воспользоваться ресурсами "Укртрансбезопасности".

Напомним, в марте " Укртрансбезопасность " присвоила статус важных для национальной экономики в особый период еще 11 автотранспортным компаниям.