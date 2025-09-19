- Категорія
Ще 12 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки підприємств: хто у списку
Комісія при Міністерстві розвитку 18 вересня надала статус "важливих для національної економіки в особливий період" ще 12 суб'єктам господарювання. Ці компанії, що працюють у сфері автомобільного транспорту, відповідають критеріям, встановленим наказом Мінрозвитку № 50.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
До переліку додано:
- ТОВ "Гурт Транс";
- ТОВ "МТГ Транспорт";
- ТОВ "Ейпі груп Україна";
- ТОВ "Ай-Траст груп";
- ТОВ "Арантранслогіст";
- ТОВ "Вест-Експрес";
- ТОВ "Делчем";
- ТОВ "Галтранс вантаж";
- ТОВ "Трек Транслогістик";
- ТОВ "Інтер Логістик ЛТД";
- ТОВ "С-Транс Логістик ЮА";
- ПП "Роман-Райзен".
Наразі загальна кількість підприємств, що мають цей важливий статус, сягнула 457. Це підкреслює їхню критичну роль у забезпеченні стабільності економіки в умовах воєнного стану.
В "Укртрансбезпеці" звертають увагу, що з 6 червня 2025 року діють зміни до критеріїв, внесені наказом Мінрозвитку № 869. Це враховується Комісією при розгляді нових заявок. Для подання заявки та ознайомлення з рішеннями Комісії можна скористатися ресурсами "Укртрансбезпеки".
Нагадаємо, у березні "Укртрансбезпека" присвоїла статус важливих для національної економіки в особливий період ще 11 автотранспортним компаніям.