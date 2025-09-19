Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,23

41,15

EUR

48,80

48,55

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ще 12 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки підприємств: хто у списку

вантажівки, працівник
Список важливих для економіки транспортних компаній розширено. / Freepik

Комісія при Міністерстві розвитку 18 вересня надала статус "важливих для національної економіки в особливий період" ще 12 суб'єктам господарювання. Ці компанії, що працюють у сфері автомобільного транспорту, відповідають критеріям, встановленим наказом Мінрозвитку № 50.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

До переліку додано:

  • ТОВ "Гурт Транс"; 
  • ТОВ "МТГ Транспорт"; 
  • ТОВ "Ейпі груп Україна"; 
  • ТОВ "Ай-Траст груп"; 
  • ТОВ "Арантранслогіст"; 
  • ТОВ "Вест-Експрес"; 
  • ТОВ "Делчем"; 
  • ТОВ "Галтранс вантаж"; 
  • ТОВ "Трек Транслогістик"; 
  • ТОВ "Інтер Логістик ЛТД"; 
  • ТОВ "С-Транс Логістик ЮА"; 
  • ПП "Роман-Райзен".

Наразі загальна кількість підприємств, що мають цей важливий статус, сягнула 457. Це підкреслює їхню критичну роль у забезпеченні стабільності економіки в умовах воєнного стану.

В "Укртрансбезпеці" звертають увагу, що з 6 червня 2025 року діють зміни до критеріїв, внесені наказом Мінрозвитку № 869. Це враховується Комісією при розгляді нових заявок. Для подання заявки та ознайомлення з рішеннями Комісії можна скористатися ресурсами "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, у березні "Укртрансбезпека" присвоїла статус важливих для національної економіки в особливий період ще 11 автотранспортним компаніям.

Автор:
Тетяна Ковальчук