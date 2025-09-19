Ще 12 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки підприємств: хто у списку

Комісія при Міністерстві розвитку 18 вересня надала статус "важливих для національної економіки в особливий період" ще 12 суб'єктам господарювання. Ці компанії, що працюють у сфері автомобільного транспорту, відповідають критеріям, встановленим наказом Мінрозвитку № 50.

До переліку додано:

ТОВ "Гурт Транс";

ТОВ "МТГ Транспорт";

ТОВ "Ейпі груп Україна";

ТОВ "Ай-Траст груп";

ТОВ "Арантранслогіст";

ТОВ "Вест-Експрес";

ТОВ "Делчем";

ТОВ "Галтранс вантаж";

ТОВ "Трек Транслогістик";

ТОВ "Інтер Логістик ЛТД";

ТОВ "С-Транс Логістик ЮА";

ПП "Роман-Райзен".

Наразі загальна кількість підприємств, що мають цей важливий статус, сягнула 457. Це підкреслює їхню критичну роль у забезпеченні стабільності економіки в умовах воєнного стану.

В "Укртрансбезпеці" звертають увагу, що з 6 червня 2025 року діють зміни до критеріїв, внесені наказом Мінрозвитку № 869. Це враховується Комісією при розгляді нових заявок. Для подання заявки та ознайомлення з рішеннями Комісії можна скористатися ресурсами "Укртрансбезпеки".

