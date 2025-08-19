- Категория
"Укртрансбезопасность" запустила электронный реестр межобластных автобусных маршрутов: какие преимущества для пассажиров
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") модернизировала свой электронный реестр, добавив новый модуль — "Реестр межобластных автобусных маршрутов общего пользования". Эта инициатива сделает информацию о межобластных автобусных маршрутах общедоступной и визуальной, что повысит прозрачность, безопасность и эффективность пассажирских перевозок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу " Укртрансбезопасности " .
Новый реестр будет содержать полную информацию о маршрутах, а именно:
- названия маршрутов и их номера;
- расписания движения;
- данные о перевозчиках, обслуживающих эти маршруты.
Запуск этого модуля имеет ряд преимуществ для всех участников рынка:
- для перевозчиков: возможность получить актуальные данные о маршрутах, в том числе временно не обслуживаемые;
- для пассажиров: быстрый и удобный поиск нужного маршрута с помощью фильтров;
- для государства: возможность анализировать эффективность и качество сети маршрутов.
Напомним, 30 июля "Укртрансбезопасность" объявила о том, что продлит в месяц усиленные проверки грузовиков в южных регионах государства. Проведена ротация инспекторского состава, новые экипажи уже работают на маршрутах.