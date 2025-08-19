"Укртрансбезопасность" запустила электронный реестр межобластных автобусных маршрутов: какие преимущества для пассажиров

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") модернизировала свой электронный реестр, добавив новый модуль — "Реестр межобластных автобусных маршрутов общего пользования". Эта инициатива сделает информацию о межобластных автобусных маршрутах общедоступной и визуальной, что повысит прозрачность, безопасность и эффективность пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу " Укртрансбезопасности " .

Новый реестр будет содержать полную информацию о маршрутах, а именно:

названия маршрутов и их номера;

расписания движения;

данные о перевозчиках, обслуживающих эти маршруты.

Запуск этого модуля имеет ряд преимуществ для всех участников рынка:

для перевозчиков: возможность получить актуальные данные о маршрутах, в том числе временно не обслуживаемые;

для пассажиров: быстрый и удобный поиск нужного маршрута с помощью фильтров;

для государства: возможность анализировать эффективность и качество сети маршрутов.

