"Укртрансбезопасность" запустила электронный реестр межобластных автобусных маршрутов: какие преимущества для пассажиров

автобус, пассажиры
В Украине запущен электронный реестр межобластных автобусных маршрутов. / Depositphotos

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") модернизировала свой электронный реестр, добавив новый модуль — "Реестр межобластных автобусных маршрутов общего пользования". Эта инициатива сделает информацию о межобластных автобусных маршрутах общедоступной и визуальной, что повысит прозрачность, безопасность и эффективность пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу " Укртрансбезопасности " .

Новый реестр будет содержать полную информацию о маршрутах, а именно:

  • названия маршрутов и их номера;
  • расписания движения;
  • данные о перевозчиках, обслуживающих эти маршруты.

Запуск этого модуля имеет ряд преимуществ для всех участников рынка:

  • для перевозчиков: возможность получить актуальные данные о маршрутах, в том числе временно не обслуживаемые;
  • для пассажиров: быстрый и удобный поиск нужного маршрута с помощью фильтров;
  • для государства: возможность анализировать эффективность и качество сети маршрутов.

Напомним, 30 июля "Укртрансбезопасность" объявила о том, что продлит в месяц усиленные проверки грузовиков в южных регионах государства. Проведена ротация инспекторского состава, новые экипажи уже работают на маршрутах.

Автор:
Татьяна Ковальчук