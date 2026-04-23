Открытие неба: Украина после возобновления полетов интегрируется в европейское пространство

В рамках сотрудничества Украина-ЕС состоялось первое с 2022 года заседание Совместного авиационного комитета, который является ключевым механизмом реализации Соглашения об Совместном авиационном пространстве и предусматривает гармонизацию авиационных правил и интеграцию Украины в европейскую авиационную систему.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, по результатам заседания согласован перечень актов права Европейского Союза, которые Украина должна имплементировать, а также подходы к их внедрению с учетом текущих условий.

"Это означает переход к практическому внедрению европейских правил в сфере авиации - от безопасности полетов к защите прав пассажиров", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что главная цель состоит в том, чтобы после открытия неба украинский рынок работал по тем же правилам, что и в ЕС:

прозрачно,

безопасно,

с равными условиями для перевозчиков.

"Понимаем, что украинские авиакомпании сейчас работают в сложнейших условиях. Именно поэтому готовим систему уже сейчас — чтобы после возобновления полетов рынок сразу был интегрирован в европейское пространство", - отметил министр.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что "открытие авиасообщения" – это победа украинского ПВО. Он рассказывал, что задавал этот вопрос партнерам и точно известно, что для этого нужно сделать, а именно усилить защиту украинского неба.

Ранее сообщалось, что Украина планирует возобновить авиасообщение из аэропортов "Борисполь" или "Львов" . Ожидается привлечение пяти-шести авиакомпаний для рейсов из украинских аэропортов.

Авиационная служба Украины на 95% готова возобновить полеты, но главным фактором остается обеспечение безопасности пассажиров.

Напомним, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны. Авиакомпания Wizz Air также готова возобновить авиасообщение из Украины.

Аэропорт "Борисполь" в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине готов восстановить полеты пассажирских самолетов.