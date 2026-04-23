Відкриття неба: Україна після відновлення польотів інтегрується у європейський простір

У рамках співпраці Україна-ЄС відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету, який є ключовим механізмом реалізації Угоди про Спільний авіаційний простір і передбачає гармонізацію авіаційних правил та інтеграцію України до європейської авіаційної системи.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, за результатами засідання узгоджено перелік актів права Європейського Союзу, які Україна має імплементувати, а також підходи до їхнього впровадження з урахуванням поточних умов.

"Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації — від безпеки польотів до захисту прав пасажирів", - наголосив Кулеба.

Він зауважив, що головна мета полягає у тому, щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС:

прозоро,

безпечно,

з рівними умовами для перевізників.

"Розуміємо, що українські авіакомпанії зараз працюють у надзвичайно складних умовах. Саме тому готуємо систему вже зараз — щоб після відновлення польотів ринок одразу був інтегрований у європейський простір", - зазначив міністр.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що "відкриття авіасполучення" - це перемога української ППО. Він розповідав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Раніше повідомлялося, що Україна планує відновити авіасполучення з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" . Очікується залучення п’яти-шести авіакомпаній для рейсів з українських аеропортів.

Авіаційна служба України на 95% готова відновити польоти, але головним чинником для цього залишається забезпечення безпеки пасажирів.

Нагадаємо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни. Авіакомпанія Wizz Air також готова відновити авіасполучення з Україною.

Аеропорт "Бориспіль" протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору в Україні готовий відновити польоти пасажирських літаків.