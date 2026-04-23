- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
"Бізнес на межі вигорання чи нова епоха? У Києві готуватимуть стратегії майбутнього на Mental Business Kitchen
Старі методи управління більше не працюють у світі постійної невизначеності. Коли команди вигорають, а залученість падає, стандартних лекцій замало. Саме тому в Києві вперше відбудеться форум у нестандартному форматі - ментальна бізнес-кухня "Бізнес & Психологія: як будувати компанії нового покоління".
Mental Business Kitchen - це інтерактивний простір, де топові управлінці, керівники, HR-и та психологи збираються на одній "кухні", щоб разом вивести рецепт стійкого бізнесу. Це жива дискусія, де замість теорії - аналіз реальних кейсів від лідерів ринку, а замість глядацької зали - активна участь у "приготуванні" нових управлінських рішень.
Хто стане "шеф-кухарями" вашого досвіду?
Серед спікерів:
- Юлія Горбачова, керівник відділу ментального здоров'я МХП;
- Марина Зварич, директорка департаменту продажів особистих видів страхування страхової компанії ІНГО;
- Юлія Ярмоленко, СЕО компанії Київський БКК;
- Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Тева в Україні;
- Марина Крамарєва, директорка Smart Code;
- Дмитро Судак, операційний директор Тева в Україні;
- Уляна Терновська, керівниця напрямку рекрутингу та онбордингу мережі Cільпо;
- Катерина Денісова, керівниця проєкту Mental Help Глобального договору ООН в Україні;
- Олександр Харитонов, керівник відділу розвитку, маркетингу та нестандартних продажів Торгової фірми "Рудь",
- Катерина Ільченко, засновниця першої в Україні нейромаркетингової агенції Neuro-knowledge;
- Ольга Назарук, керівниця Корпоративного Університету ГК "Асканія";
- Вікторія Штейнберг, співвласниця бізнес-видання "Перший Бізнесовий BIZ";
- Альона Олексієнко, фахівець із розвитку ментального здоров’я, ОККО
- Андрій Данілюк, Product Team Lead, Smart Solutions Ukraine;
- Тетяна Лоза, HRD, Агросем;
- Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank;
- Лариса Онипко, HR-експертка, лідерка проєкту "Премія HR-бренд Україна";
- Тетяна Смірнова, CEO медіахолдингу "Економіка+", співзасновниця БФ "Сильні та Вільні" ;
- Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group;
- Владислав Полонський, засновник та СЕО креативної маркетингової агенції Rockets. Growth − R&D;
- Борис Цомая, маркетинг-директор з 20 річним досвідом;
- Олена Берещук, бізнес-тренер, консультант з риторики та комунікацій та інші.
Ведучі форуму:
Олена Матушенко - Co-founder, Chief Mental Health Officer "Power Mental Health"
Тарас Кобзар - Ведучий телеканалу Київ24
Шеф-кухар:
Артур Протченко - Засновник/CEO GastroLoft
Головні страви меню:
- Психологія як стратегія росту.
- Лідери нового покоління.
- Поведінкові патерни та культура.
- Нейромаркетинг та брендинг.
- Продажі та клієнтський досвід.
Партнери заходу: страхова компанія ІНГО, Avalon, Київський БКК, Глобальний договір ООН, GastroLoft, TM Graff, Favor Park Hotel, Gifty Corp., Latinium, Meder, Krental, ТВТ - Страховий брокер, Sport Life
Інформаційна підтримка: HURMA, EBA, Founder, 44.ua, UA.News, DSNews, ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ, TrueUA, Smart Solutions Ukraine, MC.today, DOC.UA, Премія HR-бренд, Delo.ua
Дізнатися більше про програму:
Забронювати місце (Офлайн): Приєднатися до ефіру (Онлайн):
Зв’язатися з менеджером:
тел. +38 (098) 953-18-33 (Viber, Telegram, WhatsApp), Світлана
Організатор події:
Power Mental Health - провайдер корпоративних EAP-програм, який впроваджує системну підтримку команд і допомагає компаніям утримувати людей та підвищувати ефективність бізнесу.