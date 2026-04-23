"Бізнес на межі вигорання чи нова епоха? У Києві готуватимуть стратегії майбутнього на Mental Business Kitchen

Старі методи управління більше не працюють у світі постійної невизначеності. Коли команди вигорають, а залученість падає, стандартних лекцій замало. Саме тому в Києві вперше відбудеться форум у нестандартному форматі - ментальна бізнес-кухня "Бізнес & Психологія: як будувати компанії нового покоління".

Mental Business Kitchen - це інтерактивний простір, де топові управлінці, керівники, HR-и та психологи збираються на одній "кухні", щоб разом вивести рецепт стійкого бізнесу. Це жива дискусія, де замість теорії - аналіз реальних кейсів від лідерів ринку, а замість глядацької зали - активна участь у "приготуванні" нових управлінських рішень.

Хто стане "шеф-кухарями" вашого досвіду?

Серед спікерів:

Юлія Горбачова, керівник відділу ментального здоров'я МХП;

Марина Зварич, директорка департаменту продажів особистих видів страхування страхової компанії ІНГО;

Юлія Ярмоленко, СЕО компанії Київський БКК;

Лілія Дубас, директорка по роботі з талантами Тева в Україні;

Марина Крамарєва, директорка Smart Code;

Дмитро Судак, операційний директор Тева в Україні;

Уляна Терновська, керівниця напрямку рекрутингу та онбордингу мережі Cільпо;

Катерина Денісова, керівниця проєкту Mental Help Глобального договору ООН в Україні;

Олександр Харитонов, керівник відділу розвитку, маркетингу та нестандартних продажів Торгової фірми "Рудь",

Катерина Ільченко, засновниця першої в Україні нейромаркетингової агенції Neuro-knowledge;

Ольга Назарук, керівниця Корпоративного Університету ГК "Асканія";

Вікторія Штейнберг, співвласниця бізнес-видання "Перший Бізнесовий BIZ";

Альона Олексієнко, фахівець із розвитку ментального здоров’я, ОККО

Андрій Данілюк, Product Team Lead, Smart Solutions Ukraine;

Тетяна Лоза, HRD, Агросем;

Олексій Мороз, керівник напряму з розвитку маркетингу та комунікацій Sense Bank;

Лариса Онипко, HR-експертка, лідерка проєкту "Премія HR-бренд Україна";

Тетяна Смірнова, CEO медіахолдингу "Економіка+", співзасновниця БФ "Сильні та Вільні" ;

Дмитро Борисов, комерційний директор Linkos Group;

Владислав Полонський, засновник та СЕО креативної маркетингової агенції Rockets. Growth − R&D;

Борис Цомая, маркетинг-директор з 20 річним досвідом;

Олена Берещук, бізнес-тренер, консультант з риторики та комунікацій та інші.

Ведучі форуму:

Олена Матушенко - Co-founder, Chief Mental Health Officer "Power Mental Health"

Тарас Кобзар - Ведучий телеканалу Київ24

Шеф-кухар:

Артур Протченко - Засновник/CEO GastroLoft

Головні страви меню:

Психологія як стратегія росту.

Лідери нового покоління.

Поведінкові патерни та культура.

Нейромаркетинг та брендинг.

Продажі та клієнтський досвід.

Партнери заходу: страхова компанія ІНГО, Avalon, Київський БКК, Глобальний договір ООН, GastroLoft, TM Graff, Favor Park Hotel, Gifty Corp., Latinium, Meder, Krental, ТВТ - Страховий брокер, Sport Life

Інформаційна підтримка: HURMA, EBA, Founder, 44.ua, UA.News, DSNews, ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ, TrueUA, Smart Solutions Ukraine, MC.today, DOC.UA, Премія HR-бренд, Delo.ua

Power Mental Health - провайдер корпоративних EAP-програм, який впроваджує системну підтримку команд і допомагає компаніям утримувати людей та підвищувати ефективність бізнесу.