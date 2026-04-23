Росія атакувала залізницю у двох областях: загинула жінка

Ворог продовжує атаки на цивільну залізничну інфраструктуру / Мінрозвитку громад і територій

23 квітня російська армія завдала удару дронами по цивільній залізничній інфраструктурі Житомирщини та Дніпропетровщини. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що на станції Коростень у Житомирській області ворожий дрон атакував тепловоз. Залізничники перебували в укритті. На жаль, загинула цивільна жінка, яка проходила поруч. 

Цього ж ранку у Кривому Розі на Дніпропетровщині внаслідок влучання дрону пошкоджено тепловоз. Обійшлося без постраждалих.

"Росія продовжує прицільно атакувати рухомий склад залізниці. Закликаємо всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися алгоритмів евакуації та негайно прямувати в укриття — це рятує життя", - наголосили у Мінрозвитку.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста. 

Автор:
Світлана Манько