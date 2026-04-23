Россия атаковала железную дорогу в двух областях: погибла женщина

23 апреля российская армия нанесла удар дронами по гражданской железнодорожной инфраструктуре Житомирщины и Днепропетровщины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что на станции Коростень в Житомирской области вражеский дрон атаковал тепловоз. Железнодорожники находились в укрытии. К сожалению, погибла проходившая рядом гражданская женщина.

В это же утро в Кривом Роге на Днепропетровщине в результате попадания дрона поврежден тепловоз. Обошлось без пострадавших.

"Россия продолжает прицельно атаковать подвижной состав железной дороги. Призываем всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать алгоритмы эвакуации и немедленно направляться в укрытие - это спасает жизнь", - подчеркнули в Минразвития.

Напомним, 22 апреля российская армия атаковала дронами сортировочный парк на станции Запорожье-Ливе. Погиб помощник машиниста.