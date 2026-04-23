Понад $25 млрд на рік: Tesla різко збільшила план витрат на штучний інтелект та робототехніку

Tesla змінила свій план капітальних витрат, збільшивши їх до понад 25 мільярдів доларів на рік. Ці кошти спрямовуються на розвиток штучного інтелекту, робототехніки та виробництво чіпів.

Гендиректор компанії Ілон Маск назвав ці кроки "цілком виправданими" для формування великих майбутніх потоків доходів. У січні компанія прогнозувала витрати на рівні понад 20 мільярдів доларів на 2026 рік, тоді як минулого року інвестиції склали 9 мільярдів доларів.

"Ми збираємося суттєво збільшити наші інвестиції в майбутньому", – зазначив Маск. За його словами, компанія перебуває у фазі великих капіталовкладень, яка триватиме кілька років.

Маск переорієнтував увагу виробника електромобілів на створення самокерованих таксі на базі штучного інтелекту та людиноподібних роботів, і значна частина ринкової капіталізації Tesla в розмірі 1,45 трильйона доларів базується на цьому баченні.

У першому кварталі Tesla зафіксувала позитивний вільний грошовий потік у розмірі 1,44 мільярда доларів. Виручка за три місяці, що закінчилися 31 березня, склала 22,39 мільярда доларів.

Виробник готується до початку масового випуску Cybercab – автономного транспортного засобу без керма та педалей. Компанія почала розгортати роботу таксі Model Y у Далласі та Х'юстоні. Планується розширення сервісу приблизно на дванадцять штатів до кінця року. Нідерландське управління RDW повідомило Європейську комісію про плани отримання схвалення для автономної системи програмного забезпечення на рівні ЄС.

Поставки автомобілів у першому кварталі зросли на 6,3% порівняно з минулим роком. Компанія розробляє нову доступну модель електричного позашляховика, виробництво якої планується розпочати в Китаї. Окремим напрямком розвитку став підрозділ енергетики, що спеціалізується на акумуляторах мережевого масштабу для підтримки електричних мереж.

Раніше повідомлялося, що Tesla використовує поширену корпоративну тактику, відому як переміщення прибутку. Це, ймовірно, дозволило їй заощадити понад $400 млн на податках у США.