Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Готівковий курс:

USD

43,85

43,72

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Понад $25 млрд на рік: Tesla різко збільшила план витрат на штучний інтелект та робототехніку

Tesla
Tesla інвестує понад 25 мільярдів доларів у ШІ / Вікіпедія

Tesla змінила свій план капітальних витрат, збільшивши їх до понад 25 мільярдів доларів на рік. Ці кошти спрямовуються на розвиток штучного інтелекту, робототехніки та виробництво чіпів. 

Гендиректор компанії Ілон Маск назвав ці кроки "цілком виправданими" для формування великих майбутніх потоків доходів. У січні компанія прогнозувала витрати на рівні понад 20 мільярдів доларів на 2026 рік, тоді як минулого року інвестиції склали 9 мільярдів доларів.

"Ми збираємося суттєво збільшити наші інвестиції в майбутньому", – зазначив Маск. За його словами, компанія перебуває у фазі великих капіталовкладень, яка триватиме кілька років.

Маск переорієнтував увагу виробника електромобілів на створення самокерованих таксі на базі штучного інтелекту та людиноподібних роботів, і значна частина ринкової капіталізації Tesla в розмірі 1,45 трильйона доларів базується на цьому баченні.

У першому кварталі Tesla зафіксувала позитивний вільний грошовий потік у розмірі 1,44 мільярда доларів. Виручка за три місяці, що закінчилися 31 березня, склала 22,39 мільярда доларів.

Виробник готується до початку масового випуску Cybercab – автономного транспортного засобу без керма та педалей. Компанія почала розгортати роботу таксі Model Y у Далласі та Х'юстоні. Планується розширення сервісу приблизно на дванадцять штатів до кінця року. Нідерландське управління RDW повідомило Європейську комісію про плани отримання схвалення для автономної системи програмного забезпечення на рівні ЄС.

Поставки автомобілів у першому кварталі зросли на 6,3% порівняно з минулим роком. Компанія розробляє нову доступну модель електричного позашляховика, виробництво якої планується розпочати в Китаї. Окремим напрямком розвитку став підрозділ енергетики, що спеціалізується на акумуляторах мережевого масштабу для підтримки електричних мереж.

Раніше повідомлялося, що Tesla використовує поширену корпоративну тактику, відому як переміщення прибутку. Це, ймовірно, дозволило їй заощадити понад $400 млн на податках у США. 

Автор:
Тетяна Ковальчук