Более $25 млрд в год: Tesla резко увеличила план расходов на искусственный интеллект и робототехнику

Tesla изменила свой план капитальных затрат, увеличив их до более чем 25 миллиардов долларов в год. Эти средства устремляются на развитие искусственного интеллекта, робототехники и производство чипов.

Гендиректор компании Илон Маск назвал эти шаги "совершенно оправданными" для формирования больших будущих потоков доходов. В январе компания прогнозировала расходы на уровне более 20 миллиардов долларов на 2026 год, в то время как в прошлом году инвестиции составили 9 миллиардов долларов.

"Мы собираемся существенно увеличить наши инвестиции в будущем", – отметил Маск. По его словам, компания находится в фазе крупных капиталовложений, которая продлится несколько лет.

Маск переориентировал внимание производителя электромобилей на создание самоуправляемых такси на базе искусственного интеллекта и человекоподобных роботов, и значительная часть рыночной капитализации Tesla в размере 1,45 трлн долларов базируется на этом видении.

В первом квартале Tesla зафиксировала положительный свободный денежный поток в размере 1,44 миллиарда долларов. Выручка за три месяца, закончившихся 31 марта, составила 22,39 миллиарда долларов.

Производитель готовится к началу массового выпуска Cybercab – автономного транспортного средства без руля и педалей. Компания начала развертывать работу такси Model Y в Далласе и Хьюстоне. Планируется расширение сервиса примерно на двенадцать штатов до конца года. Нидерландское управление RDW сообщило Европейской комиссии о планах получения одобрения для автономной системы программного обеспечения на уровне ЕС.

Поставки автомобилей в первом квартале выросли на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Компания разрабатывает новую доступную модель электрического внедорожника, производство которой планируется начать в Китае. Отдельным направлением развития стало подразделение энергетики, специализирующееся на аккумуляторах сетевого масштаба для поддержки электрических сетей.

Ранее сообщалось, что Tesla использует распространенную корпоративную тактику, известную как перемещение прибыли. Это, вероятно, позволило ей сэкономить более 400 млн долларов на налогах в США.