Tesla Маска уклонилась от уплаты налогов в США на сотни миллионов долларов: что известно

Компания самого богатого человека мира Илона Маска Tesla использует распространенную корпоративную тактику, известную как перемещение прибыли. Это, вероятно, позволило ей сэкономить более 400 млн долларов на налогах в США.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

В январе Tesla представила годовой отчет, согласно которому сумма ее федеральных налоговых обязательств в США за 2025 год равна нулю. За последние два десятилетия компания декларировала отсутствие налоговой задолженности перед американским правительством почти каждый год, несмотря на доход в 264 миллиарда долларов. Основными факторами этого были налоговые вычеты из-за прошлых убытков и государственных льгот на экологическую энергетику.

Однако обзор тысяч документов выявил другой метод оптимизации затрат: перемещение прибыли. Суть стратегии состоит в использовании подразделений в Нидерландах и Сингапуре. По данным регуляторов, эти структуры получили 18 миллиардов долларов прибыли, которая не была обложена налогом по месту регистрации. Анализ свидетельствует, что без этого шага указанные средства должны облагаться налогом в Соединенных Штатах.

Аналитики связывают это с передачей прав на интеллектуальную собственность – патенты и ноу-хау – иностранным дочерним компаниям. Это позволило отражать доходы, полученные от этой собственности, в юрисдикциях по более выгодным налоговым условиям. Реувен Ави-Йона, профессор налогового права Мичиганского университета, отметил: "Речь идет исключительно о переводе доходов в юрисдикции с низкими налогами". Подобные договоренности в форме "условия распределения расходов" Tesla официально упоминала в отчете за 2015 год.

Эти факты противоречат заявлениям Илона Маска о том, что его бизнес не стремится избегать уплаты справедливой доли налогов. Хотя представители Tesla утверждают, что налоговая структура управляется из штаб-квартиры в США, специалисты отмечают, что подобные схемы являются распространенной корпоративной практикой. Стивен Шей, бывший чиновник Министерства финансов США, подчеркнул: "Это не тот способ, которым должна работать международная налоговая система".

Согласно отчету компании за 2025 год, 90% ее глобальной прибыли было получено в США. Для сравнения, за предыдущие пять лет этот показатель составлял лишь 27%. Эксперты предполагают, что компания могла изменить оффшорную структуру, однако это не отменяет факт предыдущей экономии на налогах. В общей сложности Tesla декларировала иностранные налоговые обязательства в размере 6,4 миллиарда долларов, что значительно превышает оценку ее платежей в бюджет США.

Напомним, компания Tesla по итогам I квартала не оправдала ожиданий аналитиков по продажам, зафиксировав один из самых слабых результатов за последние годы.