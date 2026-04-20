Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Tesla Маска уклонилась от уплаты налогов в США на сотни миллионов долларов: что известно

Tesla
Tesla / Shutterstock

Компания самого богатого человека мира Илона Маска Tesla использует распространенную корпоративную тактику, известную как перемещение прибыли. Это, вероятно, позволило ей сэкономить более 400 млн долларов на налогах в США.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

В январе Tesla представила годовой отчет, согласно которому сумма ее федеральных налоговых обязательств в США за 2025 год равна нулю. За последние два десятилетия компания декларировала отсутствие налоговой задолженности перед американским правительством почти каждый год, несмотря на доход в 264 миллиарда долларов. Основными факторами этого были налоговые вычеты из-за прошлых убытков и государственных льгот на экологическую энергетику.

Однако обзор тысяч документов выявил другой метод оптимизации затрат: перемещение прибыли. Суть стратегии состоит в использовании подразделений в Нидерландах и Сингапуре. По данным регуляторов, эти структуры получили 18 миллиардов долларов прибыли, которая не была обложена налогом по месту регистрации. Анализ свидетельствует, что без этого шага указанные средства должны облагаться налогом в Соединенных Штатах.

Аналитики связывают это с передачей прав на интеллектуальную собственность – патенты и ноу-хау – иностранным дочерним компаниям. Это позволило отражать доходы, полученные от этой собственности, в юрисдикциях по более выгодным налоговым условиям. Реувен Ави-Йона, профессор налогового права Мичиганского университета, отметил: "Речь идет исключительно о переводе доходов в юрисдикции с низкими налогами". Подобные договоренности в форме "условия распределения расходов" Tesla официально упоминала в отчете за 2015 год.

Эти факты противоречат заявлениям Илона Маска о том, что его бизнес не стремится избегать уплаты справедливой доли налогов. Хотя представители Tesla утверждают, что налоговая структура управляется из штаб-квартиры в США, специалисты отмечают, что подобные схемы являются распространенной корпоративной практикой. Стивен Шей, бывший чиновник Министерства финансов США, подчеркнул: "Это не тот способ, которым должна работать международная налоговая система".

Согласно отчету компании за 2025 год, 90% ее глобальной прибыли было получено в США. Для сравнения, за предыдущие пять лет этот показатель составлял лишь 27%. Эксперты предполагают, что компания могла изменить оффшорную структуру, однако это не отменяет факт предыдущей экономии на налогах. В общей сложности Tesla декларировала иностранные налоговые обязательства в размере 6,4 миллиарда долларов, что значительно превышает оценку ее платежей в бюджет США.

Напомним, компания Tesla по итогам I квартала не оправдала ожиданий аналитиков по продажам, зафиксировав один из самых слабых результатов за последние годы.

Автор:
Татьяна Ковальчук