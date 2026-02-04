Продажи Tesla в Китае растут третий месяц подряд, BYD переживает не лучшие времена

Введение Китаем 5% налога на покупку электромобилей и сокращение государственных субсидий нанесли болезненный удар по местным производителям. Однако компания Tesla, наперекор всем прогнозам, сумела завершить месяц "в плюсе", поставив 69 129 автомобилей со своего завода в Шанхае. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Пока Tesla отмечает успех третий месяц подряд, ее главный конкурент — компания BYD — переживает не лучшие времена. Продажи гиганта из Шэньчжэня, ранее обошедшего Маска в мировом рейтинге, упали на 30%.

Секрет стойкости Tesla

Несмотря на введение 5% налога на покупку электромобилей и гибридов с этого года, а также сокращение субсидий на обмен более дешевых моделей, Tesla привлекала китайских клиентов такими акциями, как семилетние автокредиты со сверхнизкими процентами и субсидия на страхование в размере 8000 юаней (1153 долларов США).

Эти шаги позволили компании Илона Маска привлечь клиентов даже тогда, когда общий рынок электрокаров и гибридов продемонстрировал вялый рост всего на 1%.

Кто в зоне турбулентности?

Местные инновационные компании столкнулись с серьезным оттоком покупателей. Поставки Xpeng упали на 34%, а устойчивый к кризисам Li Auto сообщил о понижении на 8%. Даже технологический гигант Xiaomi, чьи машины стали хитом 2025 года, почувствовал охлаждение спроса после празднования в КНР Лунного Нового года.

Битва технологий

Эксперты отмечают, что рынок Китая вступил в новую эпоху. Tesla продолжает подогревать интерес своей функцией полностью автономного управления (FSD), надеясь на ее окончательное одобрение китайскими властями. В то же время, для BYD и Geely Automobile похолодание дома стало сигналом для экспансии на зарубежные рынки. Например, экспортные поставки BYD выросли более чем на 50%, что стало едва ли не единственным светлым пятном в отчетности компании.

