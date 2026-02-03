Запланована подія 2

Новости
Tesla выпустила новую модель кроссовера Model Y: какая цена

Tesla выпустила новую модель кроссовера Model Y / Википедия

Американский производитель электромобилей Tesla представил в США новую версию своего кроссовера Model Y с полным приводом по цене $41 990

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Reuters .

Запуск состоялся после того, как в октябре Tesla вывела на рынок упрощенные версии Model Y и седана Model 3 в комплектации Standard. Их цена была снижена примерно на $5 тыс. по сравнению с предыдущими базовыми моделями.

Эти электромобили стали ключевым элементом ценовой стратегии компании на 2026 год, направленной на расширение круга покупателей, не ожидая запуска нового массового электрокара.

Новая модификация выше класса базовой комплектации Model Y Standard с задним приводом, которая остается самой дешевой в линейке.

Некоторые эксперты считают, что увеличение доли более доступных моделей может негативно повлиять на маржу компании, если Tesla не сможет компенсировать это за счет снижения производственных затрат или роста доходов от программного обеспечения и сервисов.

Ранее генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания прекратит производство седанов Model S и Model X, а производственные мощности завода в Калифорнии планируют переориентировать на выпуск гуманоидных роботов.

Финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа сообщил, что реализация проектов Cybercab, гуманоидного робота Optimus, грузовика Semi и спорткара Roadster потребует инвестиций в производственные мощности на сумму более 20 млрд долларов в 2026 году. Для сравнения, в 2025 году капитальные расходы составили 8,5 млрд. долларов.

Автор:
Светлана Манько