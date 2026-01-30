Контракт столетия: Илон Маск планирует объединить SpaceX и Tesla в одну корпорацию

Миллиардер Илон Маск рассматривает возможность консолидации своих крупнейших активов, обсуждая потенциальное слияние SpaceX с производителем электрокаров Tesla или компанией искусственного интеллекта xAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

SpaceX рассматривает объединение с Tesla или xAI

По информации источников Bloomberg, SpaceX рассматривает несколько сценариев. Один из них подразумевает слияние с Tesla для объединения инженерных усилий.

Другой сценарий – объединение с xAI еще до выхода на IPO, где акции xAI будут обменены на доли в SpaceX. Любое из этих соглашений может привлечь суверенные фонды Ближнего Востока и потребовать колоссальных финансовых вложений.

Дата-центры на орбите

Грандиозное видение Маска состоит в размещении дата-центров SpaceX в космосе для сложных вычислений искусственного интеллекта.

xAI получит беспрецедентные вычислительные мощности, а Tesla обеспечит эти объекты системами скопления солнечной энергии.

Кроме того, Маск планирует использовать ракеты Starship для доставки роботов-гуманоидов Tesla Optimus на Луну и Марс.

Рыночная реакция

Новости о потенциальном слиянии повлекли волатильность на рынке: акции Tesla подскочили на 4,5% на внебиржевых торгах.

Текущая рыночная стоимость Tesla составляет около $1,56 триллиона. В то же время SpaceX, которая готовится к IPO, оценивается примерно в $1,5 триллиона.

По словам источников, окончательные решения еще не приняты, детали могут измениться, и компании могут решить остаться отдельными.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX рассматривает возможность в середине июня привлечь до $50 миллиардов при ⁠оценке примерно $1,5 триллиона, что сделает IPO самым большим в истории.