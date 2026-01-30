Запланована подія 2

Угода століття: Ілон Маск планує об’єднати SpaceX та Tesla в одну корпорацію

Ілон Маск
Мільярдер готує грандіозне злиття своїх активів / Shutterstock

Мільярдер Ілон Маск розглядає можливість консолідації своїх найбільших активів, обговорюючи потенційне злиття SpaceX із виробником електрокарів Tesla або компанією штучного інтелекту xAI. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

SpaceX розглядає об’єднання з Tesla або xAI

За інформацією джерел Bloomberg, SpaceX розглядає кілька сценаріїв. Один із них передбачає злиття з Tesla для об'єднання інженерних зусиль.

Інший сценарій — об’єднання з xAI ще до виходу на IPO, де акції xAI будуть обміняні на частки у SpaceX. Будь-яка з цих угод може залучити суверенні фонди Близького Сходу та вимагатиме колосальних фінансових вливань.

Дата-центри на орбіті

Грандіозне бачення Маска полягає у розміщенні дата-центрів SpaceX у космосі для складних обчислень штучного інтелекту.

xAI отримає безпрецедентні обчислювальні потужності, а Tesla забезпечить ці об'єкти системами накопичення сонячної енергії.

Крім того, Маск планує використовувати ракети Starship для доставки роботів-гуманоїдів Tesla Optimus на Місяць та Марс.

Ринкова реакція 

Новини про потенційне злиття спричинили волатильність на ринку: акції Tesla підскочили на 4,5% на позабіржових торгах.

Поточна ринкова вартість Tesla становить близько $1,56 трильйона. Водночас SpaceX, яка готується до IPO, оцінюється у приблизно $1,5 трильйона.

За словами джерел, остаточних рішень ще не прийнято, деталі можуть змінитися, і компанії можуть вирішити залишитися окремими. 

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.

Автор:
Тетяна Бесараб