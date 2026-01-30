- Категорія
Угода століття: Ілон Маск планує об’єднати SpaceX та Tesla в одну корпорацію
Мільярдер Ілон Маск розглядає можливість консолідації своїх найбільших активів, обговорюючи потенційне злиття SpaceX із виробником електрокарів Tesla або компанією штучного інтелекту xAI.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.
SpaceX розглядає об’єднання з Tesla або xAI
За інформацією джерел Bloomberg, SpaceX розглядає кілька сценаріїв. Один із них передбачає злиття з Tesla для об'єднання інженерних зусиль.
Інший сценарій — об’єднання з xAI ще до виходу на IPO, де акції xAI будуть обміняні на частки у SpaceX. Будь-яка з цих угод може залучити суверенні фонди Близького Сходу та вимагатиме колосальних фінансових вливань.
Дата-центри на орбіті
Грандіозне бачення Маска полягає у розміщенні дата-центрів SpaceX у космосі для складних обчислень штучного інтелекту.
xAI отримає безпрецедентні обчислювальні потужності, а Tesla забезпечить ці об'єкти системами накопичення сонячної енергії.
Крім того, Маск планує використовувати ракети Starship для доставки роботів-гуманоїдів Tesla Optimus на Місяць та Марс.
Ринкова реакція
Новини про потенційне злиття спричинили волатильність на ринку: акції Tesla підскочили на 4,5% на позабіржових торгах.
Поточна ринкова вартість Tesla становить близько $1,56 трильйона. Водночас SpaceX, яка готується до IPO, оцінюється у приблизно $1,5 трильйона.
За словами джерел, остаточних рішень ще не прийнято, деталі можуть змінитися, і компанії можуть вирішити залишитися окремими.
Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.