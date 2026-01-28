SpaceX Ілона Маска планує IPO у червні 2026 року з оцінкою в $1,5 трлн

Компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що компанія розраховує залучити вдвічі більше коштів, ніж згадувалося раніше, що робить вихід компанії на біржу найбільшим в історії за розміром угоди після IPO Saudi Aramco на $29 мільярдів в 2019 році. В результаті IPO ринкова капіталізація ‌ Aramco склала $1,7 трильйона - єдине в історії завершене розміщення з оцінкою понад $1 трильйон.

Хоча Маск довго висловлювався на користь того, щоб SpaceX залишалася приватною фірмою, за словами джерел, знайомих з його позицією, зростання вартості компанії і успіх її проекту супутникового інтернету Starlink привели до перегляду стратегії.

SpaceX планує залучити Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Morgan Stanley як провідних андеррайтерів.

SpaceX орієнтується на середину червня, у період рідкісного зближення Юпітера і Венери та напередодні дня народження Маска.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX провела інсайдерський продаж акцій, в результаті якого її оцінка досягла приблизно 800 мільярдів доларів США. Це зробило виробника ракет і супутників найціннішою закритою компанією у світі та стало підготовчим етапом до найбільшого первинного публічного розміщення акцій (IPO) в історії.