Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

SpaceX Ілона Маска планує IPO у червні 2026 року з оцінкою в $1,5 трлн

SpaceX
SpaceX може залучити до $50 млрд за оцінки близько $1,5 трлн / Depositphotos

Компанія Ілона Маска SpaceX розглядає можливість у середині червня залучити до $50 мільярдів при ⁠оцінці приблизно $1,5 трильйона, що зробить IPO найбільшим в історії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що компанія розраховує залучити вдвічі більше коштів, ніж згадувалося раніше, що робить вихід компанії на біржу найбільшим в історії за розміром угоди після IPO Saudi Aramco на $29 мільярдів в 2019 році. В результаті IPO ринкова капіталізація ‌ Aramco склала $1,7 трильйона - єдине в історії завершене розміщення з оцінкою понад $1 трильйон.

Хоча Маск довго висловлювався на користь того, щоб SpaceX залишалася приватною фірмою, за словами джерел, знайомих з його позицією, зростання вартості компанії і успіх її проекту супутникового інтернету Starlink привели до перегляду стратегії.

SpaceX планує залучити Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Morgan Stanley як провідних андеррайтерів.

SpaceX орієнтується на середину червня, у період рідкісного зближення Юпітера і Венери та напередодні дня народження Маска.

Раніше повідомлялося, що компанія SpaceX провела інсайдерський продаж акцій, в результаті якого її оцінка досягла приблизно 800 мільярдів доларів США. Це зробило виробника ракет і супутників найціннішою закритою компанією у світі та стало підготовчим етапом до найбільшого первинного публічного розміщення акцій (IPO) в історії.

Автор:
Світлана Манько