Сікорський закликав Маска заборонити Росії використовувати Starlink для ударів по Україні: що відповів бізнесмен

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американського мільярдера та голову компанії Space Х Ілона Маска зупинити використання Росією супутників Starlink для ударів безпілотниками по Україні.

Як пише Delo.ua, про це голова польського МЗС написав у соцмережі Х.

"Гей, великий чоловіче Ілон Маск, чому ви не зупиняєте використання росіянами Starlink для ударів по українських містах? Заробляння грошей на воєнних злочинах може зашкодити вашому бренду", – наголосив Сікорський.

Hey, big man, @elonmusk, why don't you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.

Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026

Водночас міністр поширив звіт Інституту вивчення війни (ISW), у якому вказано, що російські війська дедалі частіше використовують супутникові системи Starlink для збільшення дальності безпілотників БМ-35 задля ударів по Україні.

У звіті йдеться, що дальність польоту БМ-35, оснащених системою Starlink, становить 500 кілометрів і охоплює більшу частину України, всю Молдову, а також частину Польщі, Румунії та Литву, якщо ці дрони запускаються з Росії або окупованої української території.

У відповідь Ілон Маск назвав главу МЗС Польщі Сікорського "імбецилом".

"Цей пускающий слини імбецил навіть не усвідомлює, що Starlink - це основа військового зв'язку України", - написав мільярдер.

Росіяни почали застосовувати "шахеди" зі Starlink

24 січня російські військові завдали удару дронами по вертольотах біля Кропивницького, застосувавши "шахеди", керовані через Starlink, заявив Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова.

Він також зазначив, що ці "шахеди" на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили радіолокаційні станції.

Як термінали Starlink надходять до РФ

Попри західні санкції, термінали Starlink постачають до Росії черех схеми паралельного імпорту з використанням третіх країн, йдеться у розслідуванні InformNapalm.

Відомо, що два роки тому Росія експериментально почала оснащувати дрони супутниковими системами Starlink, з метою обходу українських систем радіоелектронної боротьби.

Попри те, що офіційно Ілон Маск стверджував, що SpaceX "прямо чи опосередковано" не продає термінали Starlink Росії, однак оснащення продовжували надходити через схеми паралельного імпорту, обходячи заборону на прямі поставки.

У 2024 році повідомлялося, що Пентагон та компанія SpaceX Ілона Маска у співпраці з українським урядом припинили несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink для забезпечення супутникового інтернету на полі бою.

Про Starlink

Starlink — це глобальна супутникова інтернет-система, створена компанією SpaceX, що належить Ілону Маску.

Її головна мета — забезпечити високошвидкісний інтернет у будь-якій точці світу, особливо в тих регіонах, де відсутнє традиційне покриття або розвинена інфраструктура.

Станом на 2026 рік Starlink широко використовується у багатьох країнах, зокрема в Україні, де ця технологія стала життєво важливою для підтримки зв’язку в умовах війни та пошкодженої мережі.

Однак наразі в Україні доступні кілька альтернатив сервісу Starlink: британська OneWeb та французська Eutelsat (які об’єднали свої зусилля); шведська Satcube; американські AST SpaceMobile та Hughes Network Systems.

У вересні 2025 року президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який продовжує фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. Це рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури тоді, коли він потрібен найбільше.