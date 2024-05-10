Пентагон обмежив використання російськими окупантами терміналів Starlink на фронті

Пентагон та компанія SpaceX Ілона Маска у співпраці з українським урядом припинили несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink для забезпечення супутникового інтернету на полі бою.

Про це повідомив помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб, пише Bloomberg.

За його словами, Пентагон активно співпрацював з українським урядом та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню російськими окупантами терміналів Starlink.

"Поки що ми успішно протистояли використанню Росією, але я впевнений, що Москва продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку", - заявив Пламб.

Він уточнив, що "це й надалі залишатиметься проблемою", але були знайдені "хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною".

Пламб відмовився уточнити, яким чином відбулося припинення використання Росією інтернет-терміналів, але наголосив, що Пентагон успішно співпрацює з SpaceX, незважаючи на деякі коментарі Маска та його публікації в соціальній мережі X.

"Для нас це дуже надійний партнер, який швидко впроваджує інновації, надаючи послуги, потрібні Пентагону", – підкреслив Пламб.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував максимальні обмеження використання терміналів Starlink російськими окупантами на фронті.

За словами Федорова, супутникові системи Starlink росіяни отримували нелегально через треті країни, тому їх використання не було масовим явищем.

"Ми знайшли розв'язання проблеми. Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни максимально обмежені у його використанні. Усі необхідні рішення вже ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", – зауважив міністр.

Зауважимо, Україна обговорювала із засновником SpaceX Ілоном Маском використання росіянами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Україна запропонувала SpaceX алгоритм, щоб зупинити використання росіянами Starlink. Щось подібне робила компанія з урядом Ізраїлю.

У США почали розслідування щодо використання РФ Starlink на фронті

У Палаті представників США розпочали розслідування щодо компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска через інформацію про використання Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink на фронті.

Законодавці підкреслили, що вони збентежені заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали на сході України, оскільки це порушує американські санкції.

Звертаючись до президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, вони наголосили, що використання Росією терміналів Starlink "становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США".

У SpaceX заявили, що компанія "не веде жодного бізнесу з російським урядом чи його військовими". Проте кілька російських компаній рекламують Starlink для продажу, включаючи iMiele.ru і DJIRussia.

"Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів", - заявили у компанії.

У SpaceX запевнили, що якщо отримають інформацію про те, що Starlink використовується підсанкційною або неавторизованою стороною, вони розслідуватимуть справу та деактивують платформи супутникового зв'язку.